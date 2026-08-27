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Cambio de rumbo: River definió a su entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet

Tras la renuncia de Eduardo Coudet, River confirmó a su nuevo cuerpo técnico interino para afrontar el Torneo Clausura y buscar el pase a la Libertadores.

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Cambio de rumbo: River definió a su entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet

La salida de Eduardo Coudet quedó confirmada formalmente tras la eliminación en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, en el marco de una conferencia de prensa compartida por el DT junto al presidente Stéfano Di Carlo y al secretario técnico Enzo Francescoli. Con la urgencia de empezar a sumar de a tres en el Torneo Clausura —única vía disponible, junto a la tabla anual, para clasificar a la próxima Copa Libertadores—, el Millonario determinó la llegada de un nuevo cuerpo técnico interino que permanecerá en el cargo al menos hasta diciembre. Incluso, en los pasillos de Núñez no descartan ofrecerle un contrato a más largo plazo a partir de 2027 si los resultados acompañan en este tramo.

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Ponzio ser&aacute; el DT interino de River tras la salida de Coudet (Marcelo Endelli/Getty Images)

Ponzio será el DT interino de River tras la salida de Coudet (Marcelo Endelli/Getty Images)

De esta manera, Leonardo Ponzio se convertirá en el nuevo director técnico de River de cara al compromiso del domingo frente a Banfield en el Florencio Sola, que contará con la presencia de hinchas visitantes. El exmediocampista y actual miembro de la Secretaría Técnica estará acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y todo su equipo de trabajo. Respecto a esta designación, Di Carlo sostuvo: "El entrenador interino del club será Leo Ponzio y estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y que le dará soporte en todo el proceso a Leo. Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo para administrar esta situación de transición".

Cómo llega Leonardo Ponzio al banco de River y qué antecedentes tiene

Para el rosarino de 44 años, esta oportunidad representa un inicio inesperado en su carrera como director técnico. Aunque se desempeñaba como nexo entre la Primera y la Reserva dentro de la Secretaría Técnica, Ponzio jamás había utilizado su título de entrenador hasta este momento. Su figura está fuertemente ligada a la historia reciente del club: fue símbolo y uno de los capitanes del ciclo de Marcelo Gallardo, disputando 205 partidos bajo su mando y acumulando un total de 358 encuentros y 18 títulos con la camiseta de River, entre los que destacan las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Cuál es el calendario del interinato y qué candidatos analiza la dirigencia para 2027

El periplo del nuevo cuerpo técnico no se detendrá en el duelo ante Banfield, sino que continuará con los enfrentamientos ante Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán. Esta seguidilla de compromisos resultará determinante para sentenciar el destino futbolístico del plantel en el semestre y delinear las proyecciones institucionales para el próximo año.

En caso de que el plan interino no logre sostenerse con victorias, la comisión directiva mantiene una lista de alternativas para la conducción definitiva. El principal nombre en carpeta es Hernán Crespo, quien recién asumió en Atlas de México y cuenta con una cláusula de salida en favor de River aplicable recién a partir de enero. Detrás de su candidatura, figuran también como opciones las figuras de Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca.

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