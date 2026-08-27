Cambio de rumbo: River definió a su entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet

La salida de Eduardo Coudet quedó confirmada formalmente tras la eliminación en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, en el marco de una conferencia de prensa compartida por el DT junto al presidente Stéfano Di Carlo y al secretario técnico Enzo Francescoli. Con la urgencia de empezar a sumar de a tres en el Torneo Clausura —única vía disponible, junto a la tabla anual, para clasificar a la próxima Copa Libertadores—, el Millonario determinó la llegada de un nuevo cuerpo técnico interino que permanecerá en el cargo al menos hasta diciembre. Incluso, en los pasillos de Núñez no descartan ofrecerle un contrato a más largo plazo a partir de 2027 si los resultados acompañan en este tramo.