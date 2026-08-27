Cambio de rumbo: River definió a su entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet

Ponzio será el DT interino de River tras la salida de Coudet (Marcelo Endelli/Getty Images)

De esta manera, Leonardo Ponzio se convertirá en el nuevo director técnico de River de cara al compromiso del domingo frente a Banfield en el Florencio Sola, que contará con la presencia de hinchas visitantes. El exmediocampista y actual miembro de la Secretaría Técnica estará acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y todo su equipo de trabajo. Respecto a esta designación, Di Carlo sostuvo: "El entrenador interino del club será Leo Ponzio y estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y que le dará soporte en todo el proceso a Leo. Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo para administrar esta situación de transición".