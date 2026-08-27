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FIN DE CICLO

Eduardo Coudet dejó de ser el DT del Millonario: "Tenía claro que en River había que ganar"

Eduardo Coudet anunció su salida de River en conferencia de prensa tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

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Eduardo Coudet dejó de ser el DT del Millonario: Tenía claro que en River había que ganar
Tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet dejó de ser el entreador de River. 

El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River Plate llegó a su punto final de manera oficial. La eliminación ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transformó en el desencadenante de una decisión que comenzó a sonar con fuerza por los pasillos del Estadio Monumental durante la madrugada y que se confirmó esta tarde tras una conferencia de prensa de despedida.

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El acto institucional fue abierto por el presidente del club, Stéfano Di Carlo, quien tomó la palabra para anunciar que la voluntad del Chacho fue dar un paso al costado. Acompañado también por Enzo Francescoli, la cúpula dirigencial respaldó al entrenador en el momento de brindar sus últimas declaraciones al mando del primer equipo en una jornada sin preguntas por parte de los medios presentes.

Qué dijo Eduardo Coudet sobre los motivos de su renuncia en River

A la hora de tomar el micrófono, el ahora exentrenador se mostró visiblemente afectado y compartió algunos detalles sobre el balance de su paso por la institución. En sus palabras de adiós, el director técnico reconoció la autoexigencia que conllevaba su cargo y la falta de resultados en el tramo decisivo de la temporada.

"Tenía claro que en River había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así", comenzó señalando el Chacho sobre las exigencias del club. A su vez, analizó los altibajos de su gestión: "Tuvimos un buen arranque, pudimos jugar una final y liderar un grupo de Copa, pero en la segunda mitad no estuvimos bien y el proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos".

Asimismo, en el tramo final de su discurso, Coudet aprovechó para agradecer la oportunidad brindada y ratificar su confianza en el plantel que le toca dejar en el cuadro de Núñez: "Armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías, creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar".

Quién asumirá como DT interino tras la salida de Coudet

Con la desvinculación consumada, la dirigencia encabezada por Di Carlo actuó con rapidez para definir la transición en la conducción técnica. En la misma conferencia de prensa, y con la presencia de Enzo Francescoli a su lado, el presidente confirmó que el técnico interino del Millonario será Leonardo Ponzio.

Para encarar este período de emergencia, la conformación del nuevo cuerpo técnico tendrá a Marcelo Escudero como ladero de Ponzio. Cabe recordar que Escudero ya había asumido un rol interino similar en el club con anterioridad, luego de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo.

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