Eduardo Coudet dejó de ser el DT del Millonario: "Tenía claro que en River había que ganar"

Asimismo, en el tramo final de su discurso, Coudet aprovechó para agradecer la oportunidad brindada y ratificar su confianza en el plantel que le toca dejar en el cuadro de Núñez: "Armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías, creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar".

Quién asumirá como DT interino tras la salida de Coudet

Con la desvinculación consumada, la dirigencia encabezada por Di Carlo actuó con rapidez para definir la transición en la conducción técnica. En la misma conferencia de prensa, y con la presencia de Enzo Francescoli a su lado, el presidente confirmó que el técnico interino del Millonario será Leonardo Ponzio.

Para encarar este período de emergencia, la conformación del nuevo cuerpo técnico tendrá a Marcelo Escudero como ladero de Ponzio. Cabe recordar que Escudero ya había asumido un rol interino similar en el club con anterioridad, luego de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo.