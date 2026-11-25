Para cerrar, la periodista se dirigió directamente al conductor y le reprochó que, a su entender, hubiera tergiversado sus palabras: “Ahorrate el ninguneo, escucha bien, no tergiverses y para decir que una persona que tiene 12 estatuillas es un ingrato, no necesito entender de periodismo deportivo”.

Qué había dicho Gustavo López

Gustavo López apuntó contra Marina Calabró en Radio La Red después de que la periodista cuestionara su reclamo por haber quedado afuera de las nominaciones a los Martín Fierro de Cable. En su momento, Calabró había considerado exagerada la queja del conductor y recordó que ya había ganado 12 estatuillas a lo largo de su carrera.

Para responderle, López mencionó a Gabriel Anello y llevó la discusión al fútbol. “Calabró no dice que ganó muchos Martín Fierro Anello. Menos mal que no laburan en AFA sino Boca no puede ser campeón. No le den a Boca porque fue campeón. Menos mal que no laburan en CONMEBOL sino Boca no podría haber ganado la Sudamericana ”.

El conductor también puso como ejemplo a la selección de Brasil y mencionó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA: “No entienden nada de periodismo deportivo y hablan. Si fuese Infantino, Calabró no le da el titulo a Brasil porque tiene 5”, lanzó.

En PrimiciasYa (América TV), Calabró recogió el guante y cuestionó la comparación. La periodista señaló que los títulos de Boca se ganan en la cancha, mientras que las estatuillas se definen por votación. También le reprochó a López que tergiversara su comentario y cerró con un pedido directo: “Ahorrate el ninguneo”.