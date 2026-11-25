La Liga Profesional de Fútbol confirmó este miércoles los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se disputarían durante el próximo fin de semana. El anuncio se realizó a la espera de conocer al último equipo clasificado.
La Liga Profesional anunció las designaciones arbitrales para los cuatro cruces de los playoffs. Todavía resta definir al rival de Gimnasia de La Plata y los horarios de los partidos.
Nazareno Arasa será el encargado de dirigir el encuentro entre Instituto y River. (Foto: archivo)
La Liga Profesional de Fútbol confirmó este miércoles los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se disputarían durante el próximo fin de semana. El anuncio se realizó a la espera de conocer al último equipo clasificado.
Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza definirán este miércoles quién será el rival de Gimnasia de La Plata en la próxima instancia del campeonato. Si bien todavía no se oficializó el cronograma, se espera que los encuentros se disputen entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, en horario nocturno.
Nazareno Arasa será el encargado de dirigir el encuentro entre Instituto y River, mientras que Darío Herrera estará al frente del partido entre Gimnasia y el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.
Por su parte, Facundo Tello impartirá justicia en Vélez-Independiente y Pablo Dóvalo hará lo propio en Rosario Central-Barracas Central.
Los cruces de los playoffs se disputarán a partido único, con la ventaja de la localía para los equipos que hayan terminado en una mejor posición durante la fase regular del campeonato.
En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad persiste, la clasificación a las semifinales se resolverá mediante una definición por penales. El mismo formato se aplicará en las semifinales del certamen.
La gran final del Torneo Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en La Plata.
A diferencia de las instancias anteriores, la definición del campeonato se disputará en cancha neutral. En caso de empate, también habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, penales para determinar al campeón del fútbol argentino.