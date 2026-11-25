Todos los árbitros de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Vélez vs. Independiente

Árbitro: Facundo Tello.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Asistente 2: Gabriel Chade.

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Sebastián Habib.

Instituto y River vuelven a verse las caras en Córdoba. (Foto: El Doce)

Instituto vs. River

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Miguel Savorani.

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Laura Fortunato.

Rosario Central vs. Barracas Central

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Asistente 2: Diego Bonfá.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Mariano Ascensi.

Boca o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata

Árbitro: Darío Herrera.

Asistente 1: Pablo González.

Asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Diego Verlota.

Cómo se juegan los cuartos de final del Torneo Clausura

Los cruces de los playoffs se disputarán a partido único, con la ventaja de la localía para los equipos que hayan terminado en una mejor posición durante la fase regular del campeonato.

En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad persiste, la clasificación a las semifinales se resolverá mediante una definición por penales. El mismo formato se aplicará en las semifinales del certamen.

Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2026

La gran final del Torneo Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en La Plata.

A diferencia de las instancias anteriores, la definición del campeonato se disputará en cancha neutral. En caso de empate, también habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, penales para determinar al campeón del fútbol argentino.