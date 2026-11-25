Asimismo, Alpine agradeció la diligencia y comprensión tanto de la CCA como de la FIA durante el proceso, señalando que el reglamento financiero es relativamente reciente, evoluciona de forma constante y presenta complejidades sujetas a interpretación. En ese marco, el equipo admitió la necesidad de perfeccionar sus procesos internos para evitar inconvenientes similares a futuro.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Qatar y cuáles son los horarios para Argentina

Mientras resuelve este frente administrativo fuera de la pista, la escudería francesa ya tiene definido el cronograma oficial de actividad en el circuito de Lusail para este fin de semana (horarios correspondientes a la Argentina):