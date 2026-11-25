Además, los diputados deberán considerar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), junto con una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios del bloque regional.

Otro de los puntos previstos es el traspaso de competencias judiciales en materia penal y correccional de menores desde la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La agenda incluye también el cuarto convenio para transferir progresivamente competencias penales a la órbita porteña.

Por último, se incorporaron iniciativas vinculadas con la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown y una modificación del Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas.

El Senado tratará la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía

En la Cámara alta, uno de los principales objetivos del oficialismo será avanzar con la reforma electoral que propone suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones del próximo año.

El proyecto, que ya cuenta con dictamen, también contempla mantener la Boleta Única de Papel, incorporar la opción de lista completa y reducir a la mitad los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales.

El Senado tendrá una agenda que incluye la reforma electoral, apuestas online y otros proyectos. (Foto: archivo)

La iniciativa deberá reunir al menos 37 votos para ser aprobada. Si obtiene el respaldo necesario, será girada a Diputados para continuar con el trámite parlamentario.

Otro de los asuntos centrales será la ley de prevención de la ludopatía, que ya recibió media sanción de la Cámara baja en noviembre de 2024. El proyecto apunta a establecer regulaciones para las plataformas de apuestas online y limitar la promoción de estas actividades.

Entre sus principales disposiciones, contempla la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar en línea. La restricción alcanzaría a los bonos de bienvenida, los acuerdos comerciales con equipos y deportistas, el uso de influencers y la publicidad en festivales y recitales.

También establece restricciones para impedir que los menores de 18 años accedan a sitios y plataformas de apuestas deportivas, pronósticos y juegos de azar online.

Otros proyectos que forman parte de la agenda del Senado

El temario de la Cámara alta incluye, además, el tratamiento de distintos acuerdos y pliegos. También se incorporó una iniciativa para extender por seis meses el régimen vigente del Estatuto del Periodista, con el objetivo de evitar que pierda vigencia su reglamentación actual.

Por otra parte, los senadores podrían debatir una propuesta para reducir un 50% el IVA aplicado a la fécula de mandioca, impulsada por legisladores de Misiones.

La agenda contempla asimismo un proyecto de la senadora radical Carolina Losada que propone aumentar las penas por falsas denuncias. La iniciativa genera diferencias entre distintos sectores parlamentarios y podría complicar los acuerdos necesarios para avanzar con otros puntos del temario.