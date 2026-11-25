“En lo que me excedí, que lo quiero decir, es que no le robó nada a nadie. A ella le prestaron seis vestidos y devolvió cuatro. En el medio faltaron dos vestidos ”, explicó. Yanina Latorre intervino en ese momento. “En mi barrio eso es robar”, dijo.

Capristo insistió en precisar lo que había querido decir. “No robó, sino que se quedó con algo ”, afirmó. Luego, dejó abierta la posibilidad de que las prendas hubieran terminado en otras manos. “O en el medio no se los quedó Milett y se los quedó otra persona”.

Qué había dicho Ximena Capristo

Ximena Capristo acusó a Milett Figueroa en SQP (América TV) de haberse quedado con vestidos que le había prestado un diseñador. La panelista hizo la acusación mientras la modelo peruana estaba al aire para hablar de los dichos de Nelson Castro sobre Chiclayo.

En ese mismo cruce, Capristo aseguró que Figueroa habría tratado a una productora del programa como si fuera su asistente personal. Según su versión, la modelo le pedía que hiciera compras sin darle el dinero para pagarlas.

Durante el intercambio, Milett aseguró que no conocía a Capristo y negó haberla hecho callar. Cuando la panelista lanzó la acusación por los vestidos, la modelo cortó la comunicación en vivo.