A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
INCREÍBLE

Todos los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los souvenirs, las frases y quién los casó

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron una ceremonia íntima en San Telmo y trascendieron detalles originales que sorprendieron a los invitados.

1 nov 2026, 19:34
lali pedro rosemblat
lali pedro rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando que hablar. Aunque los novios apostaron por una celebración íntima y alejada de los grandes despliegues, con una ceremonia realizada en una antigua casa de San Telmo, hubo detalles que rápidamente despertaron la curiosidad de sus invitados y comenzaron a circular en las redes sociales. Entre las sorpresas de la noche se destacó una creación de Damián Betular que no pasó inadvertida: una torta de dimensiones impactantes y una estética romántica.

La participación del reconocido pastelero fue uno de los grandes atractivos de la fiesta. Incluso, su llegada con el imponente pastel intentó mantenerse en secreto: Betular y algunas personas del equipo de seguridad hicieron lo posible por cubrirlo para evitar que se conocieran detalles antes de tiempo. Sin embargo, algunas imágenes lograron filtrarse cuando la torta era retirada del lugar. El resultado fue un enorme diseño de casi un metro de altura, decorado en tonos beige y con una impronta delicada que acompañó la ambientación elegida por la pareja.

Leé también

Lali Espósito reapareció tras su boda con Pedro Rosemblat y sorprendió con un posteo: "¡Nos casamos!"

lali esposito reaparecio tras su boda con pedro rosemblat y sorprendio con un posteo: ¡nos casamos!

Qué sorpresas prepararon Lali Espósito y Pedro Rosemblat para sus invitados?+

La originalidad también estuvo presente en los regalos que recibieron quienes acompañaron a los recién casados. Lejos de los souvenirs tradicionales, Lali y Pedro apostaron por objetos con guiños a su historia de amor y, sobre todo, a su particular sentido del humor. Entre los recuerdos hubo encendedores y remeras con frases que hicieron reír a más de uno: “Yo fui al casamiento del novio de Lali” y “Ni en pedo me caso”.

La identidad de la pareja también quedó plasmada en los pequeños detalles de la celebración. Las servilletas y las cajitas de fósforos tenían ilustraciones que combinaban las iniciales “L” y “P”, siguiendo la silueta del anillo de compromiso de la cantante. Una manera original de convertir cada elemento de la fiesta en parte de la historia que comparten desde hace casi tres años.

Pero hubo otro regalo que terminó de demostrar que la artista había pensado hasta en el día después de la celebración. Los invitados se llevaron un pequeño frasco de “Lalikal”, una preparación pensada para combatir la resaca luego de tantas horas de festejo. La mezcla contenía coco, agua y miel, y llevaba una indicación muy especial: “Mañana me lo vas a agradecer”. Un detalle divertido que rápidamente se convirtió en uno de los comentarios más comentados de la boda.

Por último, otro de los momentos especiales tuvo como protagonista a Martín Rechimuzzi, amigo de la pareja y una figura fundamental en el comienzo de su historia. El comediante reveló en sus redes sociales que fue el encargado de unirlos en matrimonio y expresó toda su emoción por haber formado parte de ese instante: “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió. La respuesta de Lali no tardó en llegar: “Te amamos”.

La participación de Rechimuzzi tuvo, además, un significado especial: fue él quien presentó a Lali y Pedro durante Halloween de 2023, dando lugar a una historia de amor que ahora sumó un nuevo capítulo. Así, entre una torta monumental, regalos con mucho humor y guiños a su intimidad, los flamantes marido y mujer encontraron la manera de hacer de su casamiento una celebración tan original como ellos.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lali Espósito Pedro Rosemblat

Lo más visto