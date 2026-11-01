Todos los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los souvenirs, las frases y quién los casó

Pero hubo otro regalo que terminó de demostrar que la artista había pensado hasta en el día después de la celebración. Los invitados se llevaron un pequeño frasco de “Lalikal”, una preparación pensada para combatir la resaca luego de tantas horas de festejo. La mezcla contenía coco, agua y miel, y llevaba una indicación muy especial: “Mañana me lo vas a agradecer”. Un detalle divertido que rápidamente se convirtió en uno de los comentarios más comentados de la boda.

Por último, otro de los momentos especiales tuvo como protagonista a Martín Rechimuzzi, amigo de la pareja y una figura fundamental en el comienzo de su historia. El comediante reveló en sus redes sociales que fue el encargado de unirlos en matrimonio y expresó toda su emoción por haber formado parte de ese instante: “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió. La respuesta de Lali no tardó en llegar: “Te amamos”.

La participación de Rechimuzzi tuvo, además, un significado especial: fue él quien presentó a Lali y Pedro durante Halloween de 2023, dando lugar a una historia de amor que ahora sumó un nuevo capítulo. Así, entre una torta monumental, regalos con mucho humor y guiños a su intimidad, los flamantes marido y mujer encontraron la manera de hacer de su casamiento una celebración tan original como ellos.