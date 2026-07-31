Acusaron a Nicole Neumann de haberse hecho un retoque estético y su respuesta fue contundente: el video

En esa misma línea, la esposa de Manu Urcera remarcó que los tiempos no le habrían permitido atravesar una recuperación posterior a una intervención estética. “Es imposible, salvo que haga una recuperación y haga magia”, sostuvo picante la modelo.

Además, señaló que quienes tengan dudas pueden observar su participación en el streaming, donde, según explicó, no utiliza filtros que puedan modificar sus facciones. “La segunda forma de chequear es mirar el streaming, donde no hay filtros ni nada, y sigo teniendo la misma cara de siempre”, argumentó molesta.

La modelo también encontró una explicación más sencilla para las diferencias que algunos usuarios pudieron haber percibido en su rostro. “Simplemente estoy bronceada porque vuelvo de vacaciones o me habré hecho un maquillaje diferente”, manifestó Nicole Neumann, antes de insistir en que los tiempos permitían comprobar que no había pasado por un procedimiento.

Finalmente, la modelo decidió cerrar su descargo con un mensaje dirigido a quienes suelen buscar aspectos negativos en las redes sociales. “En resumen: sean felices, miren menos con mala intención al de al lado, dejen de buscar lo negativo. Empiecen a ver y a buscar cosas positivas, así les vuelven cosas positivas en su vida o búsquense algo interesante que hacer...algo que les divierta, que les haga bien”, expresó.

Y, lejos de dejar el tema solamente en una desmentida, Nicole Neumann también dejó en claro que cualquier decisión relacionada con su apariencia sería exclusivamente personal. “Y así, viviré con esta cara. Y si me da la gana el día de mañana de hacerme la cara nueva, que no creo, problema mío también, tema mío, ganas mías... mi vida, ¿no? digo yo. Así que dedíquense a tomar lo bueno que uno tiene para transmitir o no, o sigan a otros. ¡Seamos felices!”, concluyó tajante.

Cuál fue el inesperado y picante reproche de las hijas de Nicole Neumann en vivo que la dejó sin palabras

Esta semana, Nicole Neumann también protagonizó un particular momento durante su programa de streaming, donde compartió el aire con sus hijas, Sienna y Allegra Cubero. Lo que comenzó como una charla distendida sobre las redes sociales terminó en un divertido cruce familiar, luego de que las adolescentes le hicieran un inesperado reclamo a la modelo.

La conversación estaba centrada en el comportamiento de los usuarios en Instagram, especialmente en quiénes observan las historias y quiénes suelen reaccionar a las publicaciones. En ese contexto, Nicole aseguró que no acostumbra a estar pendiente de esos detalles y mencionó que la cuenta de su hija menor se encontraba configurada como privada.

"Vos lo tenés cerrado", le señaló la modelo a Sienna, convencida de que la adolescente todavía mantenía su perfil de esa manera. Sin embargo, la respuesta que recibió la tomó por sorpresa y dejó en evidencia que algo había cambiado.

"No, lo tengo abierto ahora", contestó Sienna, ante la mirada de su mamá. Nicole manifestó entonces que no recordaba haber dado autorización para que su hija modificara la privacidad de la cuenta. Fue en ese momento cuando Allegra intervino y lanzó una frase que generó risas en el estudio.

"Fue con permiso de mamá. Nada más que mamá se olvida las cosas cuando las dice", expresó la adolescente, dejando a Nicole sin demasiadas posibilidades de respuesta.

Frente a la situación, la modelo intentó explicar que el cansancio y la falta de descanso podrían ser los responsables de sus olvidos. En ese sentido, hizo referencia a Cruz, su hijo de dos años.

"Porque no duerme hace 24 meses", agregó la hermana de Nicole, anticipándose a la explicación. Entonces, la modelo respondió: "Es que tengo un bebé, no duermo".

Pero el intercambio familiar no terminó allí. Las hermanas volvieron a intervenir y, casi al mismo tiempo, lanzaron una filosa observación que provocó nuevas carcajadas: "Esa es siempre su excusa".

En tanto, más tarde la conversación tomó otro rumbo y llegó al terreno de los vínculos amorosos, los celos y las amistades dentro de una pareja. Allegra contó que no le molesta que su novio tenga amigas, aunque dejó en claro que existen determinadas situaciones que no toleraría.