Para el mediocampista, el partido ante Atlético Mineiro representa una oportunidad de conseguir uno de los grandes objetivos que se planteó desde su regreso al fútbol argentino. En ese sentido, insistió en que la posibilidad de conquistar un título continental con Boca ocupa un lugar especial en su trayectoria.

La advertencia de Paredes antes de Boca-Atlético Mineiro

Al analizar el encuentro, Paredes señaló que la final podría definirse por pequeños detalles y destacó dos aspectos que considera fundamentales: la concentración y la personalidad. “El que cometa menos errores y tenga más personalidad tendrá más chances de llevarse la final”, sostuvo.

Además, relativizó la importancia del presente futbolístico con el que llega Atlético Mineiro. Según explicó, los antecedentes inmediatos pierden relevancia cuando se trata de un partido que define un título. Para el capitán de Boca, lo determinante será la capacidad de ambos equipos para responder a las exigencias de una final y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Boca y la presión por los 18 años sin títulos internacionales

Otro de los temas centrales de la conferencia fue la sequía internacional que arrastra Boca y la expectativa de los hinchas por volver a celebrar una conquista continental. Consultado sobre esa situación, Paredes aseguró que no siente una presión adicional y que prefiere concentrarse en disfrutar el momento.

“No siento presión, tratamos de disfrutar. Es cierto que hace mucho que no se gana una final internacional, pero hay que disfrutar del buen momento que estamos pasando y si disfrutamos tenemos más chances de ganar”, explicó. El mediocampista también contó cuál es el mensaje que intenta transmitirles a sus compañeros antes del partido decisivo.

Boca practicó en el estadio. (Foto: Reuters)

Según detalló, busca generar confianza dentro del vestuario y recordarles la importancia de aprovechar una oportunidad que no se presenta todos los días. Su objetivo es que el plantel pueda afrontar el encuentro con tranquilidad, sin perder de vista la responsabilidad que implica representar a Boca en una final internacional.

Paredes recordó la eliminación de Boca en la Libertadores

El capitán también repasó el camino que recorrió el equipo durante la temporada y recordó el golpe que significó la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, destacó que el plantel consiguió recuperarse de aquella frustración y mantenerse competitivo hasta alcanzar la final de la Sudamericana.

“Merecemos una alegría porque trabajamos todo el año para conseguir cosas importantes. Sufrimos el golpe de quedar afuera de Libertadores, pero el grupo se levantó, trabajó y peleamos cosas importantes”, señaló.

Paredes también resaltó la calidad humana de sus compañeros y aseguró que todos comparten el mismo objetivo. “Se merece cosas importantes porque son buena gente y todos saben lo que quieren”, agregó.

El mensaje de Paredes a los hinchas de Boca antes de la final

Sobre el cierre de la conferencia, el mediocampista se refirió al acompañamiento de los hinchas que viajaron a Barranquilla para estar cerca del equipo. Paredes destacó el esfuerzo económico y personal que realizan los simpatizantes durante toda la temporada para seguir a Boca, tanto en los partidos locales como en los compromisos internacionales.

Incluso mencionó el caso de un hincha que viajó en moto, una historia que tomó como ejemplo del compromiso de los seguidores xeneizes. “Los hinchas son muy importantes, queda reflejado en el chico con la moto, pero todo el año el hincha hace un esfuerzo importante por estar, apoyar y seguirnos”, expresó.

Y cerró con una promesa de cara al encuentro frente a Atlético Mineiro: “Solo tenemos agradecimiento y haremos lo imposible para darles otra alegría”.