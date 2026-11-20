Por un lado, la influencer Rai Araújo, de 27 años, quien conoce a Souza desde 2022 y volvió a vincularse con él tras una breve separación, confirmó que transita el sexto mes de embarazo y espera una nena. A través de sus redes sociales, la joven reconoció que atravesó un inicio complejo al enterarse de la noticia: “Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Comenzó con lágrimas, dolor y mucho miedo. ¡Pero seguí adelante! Y fue lo mejor que hice”. De todos modos, también aclaró que el arquero cumple con su rol de padre.

En simultáneo, la exprometida del futbolista, Rauany Barcellos —creadora de contenido de 23 años con más de 270 mil seguidores—, cursa el octavo mes de gestación. Ambos habían anunciado públicamente el embarazo a fines de julio, luego de haber puesto punto final a su relación formal en abril de este año. Para Barcellos, la inminente llegada de su hija, a quien llamarán Pétala, representa además un alivio emocional significativo tras haber sufrido la pérdida de un embarazo de mellizos el año pasado.