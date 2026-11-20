El enigmático saltó de los programas de espectáculos a la agenda deportiva justo en la previa de la final de la Copa Sudamericana. En Barranquilla, la atención volverá a la cancha este sábado, cuando el Xeneize enfrente a Atlético Mineiro desde las 19.30, hora argentina.

Qué había dicho Ángel de Brito sobre las presuntas amenazas

Ángel de Brito negó haber recibido amenazas de La 12, la barrabrava de Boca. En diálogo con PrimiciasYa (América TV), el conductor de LAM (América TV) se mostró molesto con la versión que circuló en los últimos días y respondió sin rodeos.

“Es mentira, absolutamente mentira. No recibí amenazas, están diciendo boludeces”, aseguró.

El rumor también abrió otro frente para el periodista, que apuntó contra quienes se tomaron las supuestas intimidaciones en broma. “Algunos lo disfrutan, después cuando los amenazan a ellos salen llorando. No es gracioso reírse que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó”, sentenció.