Jair Bolsonaro fue trasladado este viernes desde su domicilio al hospital DF Star de Brasilia. (Foto: archivo)

El traslado y la reacción de su familia

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del ex presidente y senador electo, confirmó la internación a través de sus redes sociales. “Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales”, escribió. También señaló que recibió autorización para acompañarlo, debido a que en ese momento no había otros familiares en Brasilia.

Por su parte, Michelle Bolsonaro, ex primera dama y quien habitualmente supervisa el tratamiento de su esposo, anunció que regresará de un viaje a Israel durante la madrugada del sábado.

Un historial de complicaciones médicas

Los problemas de salud de Bolsonaro se remontan a septiembre de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora, mientras competía por la Presidencia. El ataque le provocó lesiones graves y requirió una cirugía de urgencia. Desde entonces, atravesó distintas intervenciones por complicaciones intestinales.

En abril de 2025 fue sometido a una operación de aproximadamente 12 horas para reconstruir la pared abdominal y permaneció varios días en terapia intensiva. En septiembre de ese año volvió a ser hospitalizado por episodios de hipo y vómitos, además de una caída de la presión arterial. En diciembre debió pasar nuevamente por el quirófano para tratar una hernia inguinal bilateral.

Los problemas de salud de Bolsonaro se remontan a septiembre de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora. (Foto: archivo)

En enero de 2026 recibió atención médica después de sufrir una caída durante la madrugada, cuando se encontraba bajo custodia policial. Su internación anterior a la actual había sido en marzo, cuando le diagnosticaron bronconeumonía bacteriana bilateral. En esa oportunidad permaneció dos semanas en el hospital.

La prisión domiciliaria y la condena

El estado de salud del ex mandatario fue uno de los argumentos que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, tuvo en cuenta para autorizar en marzo que continuara cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

Bolsonaro comenzó a cumplir la pena en noviembre de 2025, luego de ser condenado por intentar impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la Presidencia, tras derrotarlo en las elecciones de 2022. Primero permaneció detenido en dependencias de la Policía Federal y luego fue trasladado al complejo penitenciario conocido como Papudinha, antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Su familia sostiene que el ex presidente es inocente y denuncia una persecución judicial. Carlos Bolsonaro también cuestionó las condiciones de detención y aseguró que la salud de su padre se deteriora por la falta de movilidad y la presión psicológica.