En la misma línea, Martín y Esteban, oriundos de Ciudadela, detallaron cómo planificaron su estadía tras alquilar un departamento en la zona nueva: “En el momento que Boca le ganó al Vasco los vuelos a Barranquilla se dispararon, así que era mucho mejor venir para acá. Además vinimos a hacer turismo, porque era más económico venir el martes que más cerca del partido y ya que estamos aprovechamos. Pero además acá hay playa, ¿qué íbamos a hacer en Barranquilla?, cagarnos de calor”. Según explicaron, ya tienen contratados micros que los trasladarán ida y vuelta el sábado para luego emprender el regreso a Buenos Aires el lunes.

Cómo fue el multitudinario banderazo de Boca en la Torre del Reloj de Cartagena

El punto más alto de la previa tuvo lugar este jueves en la Torre del Reloj, emblema de la ciudad fortificada de Cartagena. Construida en el siglo XVII bajo el nombre original de Boca del Puente para conectar el centro histórico con el barrio de Getsemaní y defender el puerto español, esta edificación declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984 se iluminó especialmente de azul y amarillo para recibir a unas 2.000 almas xeneizes.

Rodeados por vendedores de camisetas y banderas, los fanáticos entonaron los clásicos cánticos de La 12 mientras los turistas locales registraban la escena con sus teléfonos celulares. Por su convocatoria y colorido, la celebración se subió al podio de los grandes banderazos internacionales recientes del club, junto al de South Beach en Miami durante el Mundial de Clubes del año pasado y el recordado encuentro en el Quisque Buenos Aires de Copacabana, en Río de Janeiro, en la antesala de la final de la Copa Libertadores 2023. Cuando el calor empezó a hacerse sentir con fuerza en la ciudad amurallada, la convocatoria continuó hacia un boliche cercano de la mano de una conocida DJ identificada con el club (@barrio.bonito).

Cuántos hinchas de Boca estarán en Barranquilla y qué entradas quedan disponibles

De cara al choque decisivo de este sábado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se espera la presencia de cerca de 30.000 hinchas de Boca. Las 13.000 entradas generales que tenían un valor de 90 dólares se agotaron rápidamente, por lo que únicamente queda un remanente de plateas: las de categoría 2 a 180 dólares y las de categoría 1 a 250 dólares.

Para llegar al estadio, cientos de micros partirán el sábado desde Cartagena por la Vía del Mar, la ruta costera que conecta ambas ciudades y que cuenta con un extenso tramo de mano única por el que viajará toda la ilusión boquense.