Ese planteo también incluyó una crítica a los resultados de las políticas industriales: “Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y condeno al resto a ser perdedores. Prometió empleo seguro y dejó a más de la mitad de los trabajadores del sector formal. Prometió crecimiento y dejó veinte años de estancamiento del PBI per cápita”.

La industria automotriz y las inversiones

En ese tramo de su exposición, Milei mencionó a Renault, Ford y Toyota como ejemplos de empresas que desarrollan proyectos industriales en el país.

En ese marco, Renault había anunciado una inversión de US$ 350 millones para fabricar una nueva camioneta en su planta de Santa Isabel, Córdoba. Ford elevó a US$ 870 millones el desembolso destinado a la producción de la nueva generación de Ranger en Pacheco y, además, anunció fondos para incorporar una versión híbrida enchufable. Toyota, por su parte, obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones(RIGI) con un proyecto de más de US$ 1.300 millones para producir vehículos electrificados en Zárate.

La llegada de la compañía fundada por Elon Musk se concretó con la habilitación de su sitio web oficial. (Foto: captura de pantalla)

El presidente también destacó el desarrollo tecnológico de Tesla y el lugar que, a su entender, ocupa la compañía en la industria automotriz. “Tesla vive para el futuro. Hizo accesible en todos sus autos un manejo automático seguro en casi cualquier calle o ruta habilitada. Algo que solo existía en la ciencia ficción”, sostuvo.

Uno de los anuncios vinculados con la expansión de la marca en el país: “Tesla e YPF firmaron un acuerdo para avanzar en la instalación de supercargadores que permita viajar por el país con recarga veloz asegurada”.

La llegada de Tesla al mercado argentino

La llegada de la compañía fundada por Elon Musk se concretó con la habilitación de su sitio web oficial y el inicio de la comercialización de sus dos modelos en el mercado local: el sedán Model 3 y el SUV Model Y. La empresa adoptó un esquema de venta digital, sin concesionarios tradicionales, y prevé que los interesados puedan conocer los vehículos en espacios de exhibición y puntos de prueba de manejo.

Al cierre, el presidente dirigió un mensaje a los jóvenes. “Lo que estamos haciendo es por ustedes. Queremos que vivan en un mundo donde estas tecnologías sean moneda corriente y donde su esfuerzo sea recompensado y puedan acceder a una vida moderna sin restricciones de burócratas”, concluyó.