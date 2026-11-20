A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Oriana sufrió distintas complicaciones y falleció en la madrugada del miércoles, tras más de dos días de internación. La familia insiste en que su nieta era sana y que la situación se podría haber evitado con una atención médica adecuada desde el principio.

Investigación judicial y cuestionamientos a la institución educativa

Desde la Jefatura Departamental de Escuelas de Concordia indicaron que se convocó a una reunión con las autoridades del colegio y los allegados de Oriana para recabar información sobre el hecho y recolectar informes y actas de la institución. Hasta entrada las primeras horas del jueves, no había ninguna denuncia policial radicada, ni se había solicitado la intervención de la fuerza de seguridad ni en el hospital ni en la escuela donde habría ocurrido la agresión.