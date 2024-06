¿Limpieza en Boca? La sorpresiva lista de jugadores "prescindibles" para Diego Martínez

Darío Benedetto

Nicolás Valentini

Vicente Taborda

Jorman Campuzano

Frank Fabra

Juan Ramírez

Norberto Briasco

Ezequiel Bullaude

Los casos más destacados son los de Benedetto y Valentini. El Pipa ya había decidido que su ciclo en el club estaba terminado y tenía intenciones de irse en este mercado, a pesar de que su contrato vence en diciembre. Después de su polémica fiesta de cumpleaños, donde no se entrenó al día siguiente, quedó aún más marginado y ya no es convocado. Boca quiere recibir un resarcimiento por su salida y no permitirán que se vaya libre, por lo que su partida dependerá de las ofertas que reciba.

Valentini también está en una situación complicada. Sin lugar en el equipo por no haber renovado su contrato, le quedan seis meses de vínculo y perdió la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. Aunque no se descarta un acuerdo para su renovación, ninguna de las partes avanzó en este sentido. Si llega una oferta adecuada, podría irse.

Otros jugadores que tampoco tienen futuro en Boca debido a su rendimiento son Campuzano, Taborda, Fabra, Ramírez, y Briasco. Campuzano está en negociaciones avanzadas para un préstamo con Atlético Nacional, club donde se formó. Taborda, un juvenil que regresó tras un buen nivel en Platense, no ha logrado consolidarse ni con Almirón ni con Martínez y probablemente buscará continuidad en otro equipo.

Fabra, histórico del club, parece tener su ciclo finalizado, especialmente tras su expulsión en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. Actualmente, Lautaro Blanco es el titular en su posición y Marcelo Saracchi la segunda opción. Fabra ha sido utilizado como volante, pero buscaría salir debido a su situación actual.

Ramírez y Briasco también estarían en sus últimos momentos en el club. Ramírez ha tenido muy poca participación este año, solo jugó tres partidos y, con 31 años y tres temporadas en el club, es probable que se marche. Briasco, aunque castigado tras la fiesta de Benedetto, volvió al equipo y jugó unos minutos contra Platense, pero ha tenido pocas oportunidades este año y buscaría nuevas opciones. Bullaude, por su parte, finalizará su préstamo y regresará a Feyenoord.