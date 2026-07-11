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Lionel Messi va por otro récord en el Mundial 2026: quedó a cinco goles de una marca histórica

El capitán albiceleste llegó al duelo frente a Suiza con la posibilidad de seguir ampliando su legado. El rosarino atraviesa el Mundial más goleador de su carrera.

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Lionel Messi va por otro récord en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Lionel Messi va por otro récord en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Lionel Messi sigue escribiendo páginas doradas en la historia de los Mundiales. Tras la agónica victoria de la Selección argentina sobre Egipto, sellada con el cabezazo de Enzo Fernández que significó el gol número 3.000 en la historia de las Copas del Mundo, el capitán albiceleste llega al duelo frente a Suiza con nuevos récords por conseguir y la posibilidad de seguir ampliando su legado.

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Formación confirmada en Argentina. (Foto: Reuters).

A los 39 años, el rosarino atraviesa el Mundial más goleador de su carrera y mantiene viva la ilusión de alcanzar una marca que permanece intacta desde hace casi siete décadas: los 13 goles en una misma Copa del Mundo, récord del francés Just Fontaine en Suecia 1958.

Con ocho tantos en el Mundial 2026, Messi comparte el liderazgo entre los máximos goleadores del torneo junto al francés Kylian Mbappé, mientras que el noruego Erling Haaland lo sigue con siete.

El desafío ahora será acercarse al registro de Fontaine, autor de 13 goles en apenas seis partidos durante el Mundial de 1958, una marca considerada una de las más difíciles de igualar en la historia del fútbol.

Las mejores actuaciones individuales en una sola Copa del Mundo siguen siendo:

  • Just Fontaine (Francia, 1958): 13 goles
  • Sándor Kocsis (Hungría, 1954): 11
    Messi comparte el liderazgo entre los máximos goleadores del torneo junto al francés Kylian Mbappé. (Foto: archivo)

    Messi comparte el liderazgo entre los máximos goleadores del torneo junto al francés Kylian Mbappé. (Foto: archivo)

  • Gerd Müller (Alemania, 1970): 10
  • Ademir de Menezes (Brasil, 1950): 9
  • Eusébio (Portugal, 1966): 9

Un dato que agranda aún más la campaña de Messi: sus ocho goles llegaron pese a haber desperdiciado dos penales, uno ante Austria y otro frente a Egipto.

Más partidos que nadie en la historia de los Mundiales

El encuentro ante Suiza marcará la 32ª participación de Messi en una Copa del Mundo, ampliando aún más el récord absoluto de presencias.

El capitán argentino supera ampliamente a otras leyendas del fútbol:

  • Lionel Messi: 32 partidos
  • Cristiano Ronaldo: 27
  • Lothar Matthäus: 25
  • Miroslav Klose: 24
  • Paolo Maldini: 23

Si Argentina derrota a Suiza, el equipo de Lionel Scaloni disputará al menos ocho partidos en este Mundial, lo que le dará a Messi nuevas oportunidades para seguir ampliando sus marcas.

El rosarino atraviesa el Mundial más goleador de su carrera. (Foto. Reuters)

El rosarino atraviesa el Mundial más goleador de su carrera. (Foto. Reuters)

Messi ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales

Con los ocho tantos convertidos en esta edición, Messi alcanzó los 21 goles mundialistas, una cifra que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Su producción se reparte de la siguiente manera:

  • Alemania 2006: 1 gol
  • Sudáfrica 2010: 0
  • Brasil 2014: 4
  • Rusia 2018: 1
  • Qatar 2022: 7
  • Mundial 2026: 8

Además, mantiene una intensa pelea con Mbappé, que suma 20 goles en Mundiales.

También persigue los 1.000 goles y el récord de Cristiano Ronaldo

Más allá del Mundial, Messi continúa acercándose a otras marcas históricas.

Hasta el momento acumula:

  • 1.161 partidos
  • 919 goles
  • 415 asistencias

Su producción se divide entre:

  • Selección argentina: 125 goles
  • Barcelona: 672
  • Inter Miami: 90
  • Paris Saint-Germain: 32

En la tabla de máximos goleadores oficiales de la historia, todavía persigue a Cristiano Ronaldo, quien lidera el ranking con 976 goles.

Messi quedó a:

  • 57 goles de Cristiano Ronaldo.
  • 81 goles de alcanzar la histórica barrera de los 1.000 goles oficiales, una cifra reservada para muy pocos futbolistas.
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