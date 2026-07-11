Lionel Messi va por otro récord en el Mundial 2026: quedó a cinco goles de una marca histórica

Las mejores actuaciones individuales en una sola Copa del Mundo siguen siendo:

Just Fontaine (Francia, 1958): 13 goles

Sándor Kocsis (Hungría, 1954): 11 Messi comparte el liderazgo entre los máximos goleadores del torneo junto al francés Kylian Mbappé. (Foto: archivo)

Gerd Müller (Alemania, 1970): 10

Ademir de Menezes (Brasil, 1950): 9

Eusébio (Portugal, 1966): 9

Un dato que agranda aún más la campaña de Messi: sus ocho goles llegaron pese a haber desperdiciado dos penales, uno ante Austria y otro frente a Egipto.

Más partidos que nadie en la historia de los Mundiales

El encuentro ante Suiza marcará la 32ª participación de Messi en una Copa del Mundo, ampliando aún más el récord absoluto de presencias.

El capitán argentino supera ampliamente a otras leyendas del fútbol:

Lionel Messi: 32 partidos

Cristiano Ronaldo: 27

Lothar Matthäus: 25

Miroslav Klose: 24

Paolo Maldini: 23

Si Argentina derrota a Suiza, el equipo de Lionel Scaloni disputará al menos ocho partidos en este Mundial, lo que le dará a Messi nuevas oportunidades para seguir ampliando sus marcas.

El rosarino atraviesa el Mundial más goleador de su carrera. (Foto. Reuters)

Messi ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales

Con los ocho tantos convertidos en esta edición, Messi alcanzó los 21 goles mundialistas, una cifra que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Su producción se reparte de la siguiente manera:

Alemania 2006: 1 gol

Sudáfrica 2010: 0

Brasil 2014: 4

Rusia 2018: 1

Qatar 2022: 7

Mundial 2026: 8

Además, mantiene una intensa pelea con Mbappé, que suma 20 goles en Mundiales.

También persigue los 1.000 goles y el récord de Cristiano Ronaldo

Más allá del Mundial, Messi continúa acercándose a otras marcas históricas.

Hasta el momento acumula:

1.161 partidos

919 goles

415 asistencias

Su producción se divide entre:

Selección argentina: 125 goles

Barcelona: 672

Inter Miami: 90

Paris Saint-Germain: 32

En la tabla de máximos goleadores oficiales de la historia, todavía persigue a Cristiano Ronaldo, quien lidera el ranking con 976 goles.

Messi quedó a: