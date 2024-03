Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección Argentina y sorprendió a todos

Entre las ausencias, se encuentran algunos jugadores lesionados o que no se encuentran al 100% físicamente y no participarán en estos amistosos. Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Guido Rodríguez no forman parte de los seleccionados. También se destaca la ausencia de Thiago Almada, campeón del mundo, quien será convocado por Javier Mascherano para la gira del Sub 23 con miras a los Juegos Olímpicos.

Lista de convocados de la Selección Argentina vs. El Salvador y Costa Rica

ARQUEROS

Franco Armani

Walter Benítez

Emiliano Martínez

DEFENSORES

Germán Pezzella

Nehuén Pérez

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Nicolás Tagliafico

Marcos Senesi

Nahuel Molina

Valentín Barco

MEDIOCAMPISTAS

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Nicolás González

Facundo Buonanotte

Valentín Carboni

Ángel Di María

DELANTEROS

Alejandro Garnacho

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Paulo Dybala

