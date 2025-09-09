En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
FIFA
INCREÍBLE

La FIFA reveló un récord de Boca en el Mundial de Clubes que enloqueció a todo el mundo

Boca rompió un increíble récord durante el Mundial de Clubes 2025 y la Federación Internacional de Fútbol Asociación reconoció al Xeneize.

La FIFA reveló un récord de Boca en el Mundial de Clubes que enloqueció a todo el mundo

La participación de Boca Juniors en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos dejó un legado que va más allá de lo deportivo. Miles de hinchas viajaron para alentar al equipo de Miguel Ángel Russo, copando cada tribuna con banderas, cánticos y color, y convirtiendo cada partido en una verdadera fiesta.

Leé también Miguel Ángel Russo no pudo reincorporarse a los entrenamientos de Boca y hay preocupación
miguel angel russo no pudo reincorporarse a los entrenamientos de boca y hay preocupacion

A diferencia de otros equipos de gran convocatoria, como el Real Madrid, la parcialidad xeneize se destacó por su pasión constante, llenando estadios y generando un ambiente único en el certamen.

image

Qué dice la FIFA sobre la audiencia de Boca

Este martes, la FIFA publicó un informe oficial en su sitio web basado en datos de Nielsen Sports. La edición inaugural del Mundial de Clubes 2025 alcanzó alrededor de 2.700 millones de espectadores en todo el planeta, pero un dato sobresalió especialmente: la audiencia argentina.

Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación, más de 9,1 millones de personas siguieron por televisión el partido entre Boca y Benfica que finalizó 2-2. Este número representó un 84,2 % de índice de audiencia, convirtiéndose en la marca más alta en Argentina desde la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense.

Qué otros récords se destacaron en el torneo

El informe de la FIFA también reveló otros hitos importantes. Aproximadamente 2,5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas en Estados Unidos. En Brasil, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión, lo que equivale al 62 % de la población del país.

Los partidos más vistos del torneo en televisión fueron el cruce entre Flamengo y Bayern Múnich con 37,3 millones de telespectadores, seguido por los encuentros de Palmeiras contra Inter Miami y Botafogo. Europa también mostró cifras impresionantes: en España, el torneo fue seguido por el 49 % de la población y en Italia por el 48 %.

Cómo se comparó Boca con otros equipos argentinos

Dentro del contexto local, la FIFA destacó que River también tuvo un impacto significativo, concentrando el 87 % de la audiencia televisiva en su duelo ante Monterrey. Sin embargo, el récord absoluto quedó en manos de Boca, reafirmando la magnitud de su convocatoria tanto dentro como fuera del campo de juego.

El Xeneize no solo demostró ser un fenómeno futbolístico, sino también cultural, consolidando su lugar como uno de los clubes con mayor influencia global, capaz de movilizar multitudes y generar récords de audiencia en todo el planeta.

Qué significa este récord para Boca y sus hinchas

El impacto del Mundial de Clubes 2025 va más allá de la pasión por los colores. La audiencia televisiva récord y la multitud que se trasladó a Estados Unidos reflejan la relevancia del club en el fútbol mundial y la capacidad de sus hinchas de generar un ambiente único en cualquier escenario.

Para Boca, estos datos no solo representan cifras estadísticas, sino también un reconocimiento a la fidelidad y entusiasmo de su afición, que convierte cada torneo en un evento memorable y demuestra que el Xeneize sigue siendo protagonista global dentro del fútbol.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca FIFA Estados Unidos
Notas relacionadas
Conmoción en el fútbol: un ex arquero de Boca murió tras sufrir un ACV mientras manejaba
Contundente: la postura de Boca sobre la situación de Miguel Ángel Russo
Insólito: la impensada anécdota de un ex Boca con Messi en la Selección Argentina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar