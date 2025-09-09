La FIFA reveló un récord de Boca en el Mundial de Clubes que enloqueció a todo el mundo

Qué otros récords se destacaron en el torneo

El informe de la FIFA también reveló otros hitos importantes. Aproximadamente 2,5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas en Estados Unidos. En Brasil, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión, lo que equivale al 62 % de la población del país.

Los partidos más vistos del torneo en televisión fueron el cruce entre Flamengo y Bayern Múnich con 37,3 millones de telespectadores, seguido por los encuentros de Palmeiras contra Inter Miami y Botafogo. Europa también mostró cifras impresionantes: en España, el torneo fue seguido por el 49 % de la población y en Italia por el 48 %.

Cómo se comparó Boca con otros equipos argentinos

Dentro del contexto local, la FIFA destacó que River también tuvo un impacto significativo, concentrando el 87 % de la audiencia televisiva en su duelo ante Monterrey. Sin embargo, el récord absoluto quedó en manos de Boca, reafirmando la magnitud de su convocatoria tanto dentro como fuera del campo de juego.

El Xeneize no solo demostró ser un fenómeno futbolístico, sino también cultural, consolidando su lugar como uno de los clubes con mayor influencia global, capaz de movilizar multitudes y generar récords de audiencia en todo el planeta.

Qué significa este récord para Boca y sus hinchas

El impacto del Mundial de Clubes 2025 va más allá de la pasión por los colores. La audiencia televisiva récord y la multitud que se trasladó a Estados Unidos reflejan la relevancia del club en el fútbol mundial y la capacidad de sus hinchas de generar un ambiente único en cualquier escenario.

Para Boca, estos datos no solo representan cifras estadísticas, sino también un reconocimiento a la fidelidad y entusiasmo de su afición, que convierte cada torneo en un evento memorable y demuestra que el Xeneize sigue siendo protagonista global dentro del fútbol.