Deportes
Selección Argentina
Lautaro Martínez
FÚTBOL

Amarillas en la Selección Argentina: qué jugadores están al límite y qué dice el reglamento sobre las sanciones

Lautaro Martínez vio la quinta amarilla ante Ecuador y deberá cumplir una fecha de suspensión. Qué dice el reglamento de la FIFA sobre las amonestaciones y cómo afectan a los futbolistas de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

Lautaro Martínez fue amonestado ante Ecuador.

Lautaro Martínez fue amonestado ante Ecuador.

La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias frente a Ecuador en Guayaquil con un dato que encendió las alarmas: Lautaro Martínez fue amonestado a los ocho minutos del primer tiempo por una tardía entrada a Moisés Caicedo. Esa tarjeta significó la quinta para el delantero del Inter, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.

La frase de Scaloni que preocupó a los fanáticos de la Selección Argentina: "Con Leo no..."
la frase de scaloni que preocupo a los fanaticos de la seleccion argentina: con leo no...

La buena noticia es que la sanción no afectará la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026, pero sí deberá cumplirse en la próxima etapa de Eliminatorias. El reglamento es claro: las amarillas se acumulan durante la competencia clasificatoria, pero no se trasladan a la Copa del Mundo.

Qué jugadores llegaron al límite de amarillas en la Selección

Además de Lautaro, otros nueve futbolistas llegaron al duelo contra Ecuador con una amonestación en su haber. La lista incluye a Thiago Almada, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

A ellos se suma Germán Pezzella, quien también acumulaba una tarjeta, aunque quedó fuera de la convocatoria por la grave lesión ligamentaria que lo mantiene alejado de las canchas. Por su parte, Cristian “Cuti” Romero no viajó a Guayaquil ya que debía cumplir una fecha de suspensión tras haber llegado al límite en la jornada anterior.

Qué dice el reglamento de FIFA sobre las amarillas y las rojas

Según lo estipulado por FIFA, las amonestaciones se borran una vez finalizadas las Eliminatorias y no impactan en el Mundial. En otras palabras, los jugadores que acumulen amarillas en la clasificación llegarán “limpios” a la cita mundialista.

El caso de Lautaro Martínez es particular porque alcanzó las cinco amonestaciones en el último partido de la fase. Eso implica una fecha de suspensión automática, que deberá cumplirse en la siguiente Eliminatoria que dispute la Selección.

La situación cambia radicalmente si se trata de una expulsión. En caso de que un futbolista vea la tarjeta roja, el castigo sí se traslada directamente al Mundial. Así, un jugador podría perderse uno o más encuentros en la máxima cita si es sancionado con expulsión durante la clasificación.

Qué pasa con la Finalissima y los amistosos

La Finalissima, que Argentina disputará en marzo contra España, no forma parte de la competencia oficial organizada por FIFA. Por lo tanto, las sanciones no se trasladan a ese partido. Un futbolista expulsado o suspendido no cumpliría su castigo en ese encuentro, sino directamente en el Mundial.

Tampoco los amistosos programados para octubre en Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico se ven afectados por estas sanciones. El reglamento es contundente: los castigos se cumplen en el marco de las competencias oficiales, ya sea Eliminatorias o Mundial.

Qué significa esto para la Selección Argentina

La situación de Lautaro Martínez funciona como recordatorio de lo fino que puede ser el margen en estas instancias. El delantero del Inter no estará disponible en el arranque de la próxima Eliminatoria, aunque llegará sin sanciones a la Copa del Mundo.

Para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, el cierre de esta fase deja un saldo agridulce: si bien el equipo logró la clasificación y mantuvo regularidad en el juego, varios jugadores llegan condicionados por la acumulación de amarillas. Sin embargo, el reglamento garantiza que el grupo pueda afrontar el Mundial sin arrastrar esas sanciones.

