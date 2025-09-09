Amarillas en la Selección Argentina: qué jugadores están al límite y qué dice el reglamento sobre las sanciones

Qué dice el reglamento de FIFA sobre las amarillas y las rojas

Según lo estipulado por FIFA, las amonestaciones se borran una vez finalizadas las Eliminatorias y no impactan en el Mundial. En otras palabras, los jugadores que acumulen amarillas en la clasificación llegarán “limpios” a la cita mundialista.

El caso de Lautaro Martínez es particular porque alcanzó las cinco amonestaciones en el último partido de la fase. Eso implica una fecha de suspensión automática, que deberá cumplirse en la siguiente Eliminatoria que dispute la Selección.

La situación cambia radicalmente si se trata de una expulsión. En caso de que un futbolista vea la tarjeta roja, el castigo sí se traslada directamente al Mundial. Así, un jugador podría perderse uno o más encuentros en la máxima cita si es sancionado con expulsión durante la clasificación.

Qué pasa con la Finalissima y los amistosos

La Finalissima, que Argentina disputará en marzo contra España, no forma parte de la competencia oficial organizada por FIFA. Por lo tanto, las sanciones no se trasladan a ese partido. Un futbolista expulsado o suspendido no cumpliría su castigo en ese encuentro, sino directamente en el Mundial.

Tampoco los amistosos programados para octubre en Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico se ven afectados por estas sanciones. El reglamento es contundente: los castigos se cumplen en el marco de las competencias oficiales, ya sea Eliminatorias o Mundial.

Qué significa esto para la Selección Argentina

La situación de Lautaro Martínez funciona como recordatorio de lo fino que puede ser el margen en estas instancias. El delantero del Inter no estará disponible en el arranque de la próxima Eliminatoria, aunque llegará sin sanciones a la Copa del Mundo.

Para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, el cierre de esta fase deja un saldo agridulce: si bien el equipo logró la clasificación y mantuvo regularidad en el juego, varios jugadores llegan condicionados por la acumulación de amarillas. Sin embargo, el reglamento garantiza que el grupo pueda afrontar el Mundial sin arrastrar esas sanciones.