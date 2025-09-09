En vivo Radio La Red
Deportes
Nicolás Otamendi
Selección Argentina
PÉSIMA NOTICIA

Otamendi fue expulsado en su último partido con la Selección Argentina en Eliminatorias y ¿se pierde la Finalissima?

Nicolás Otamendi vio la tarjeta roja directa ante Ecuador en su despedida de las Eliminatorias y podría perderse la Finalissima ante España. ¿Qué dice el reglamento?

Otamendi vio la roja ante Ecuador. 

Otamendi vio la roja ante Ecuador. 

Nicolás Otamendi se despedía de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina y su último partido ante Ecuador dejó un momento inesperado: el zaguero central fue expulsado antes de finalizar el primer tiempo. El defensor de Benfica cometió una infracción directa sobre Enner Valencia, derribándolo en la puerta del área, lo que derivó en su primera tarjeta roja directa en 128 partidos con la Albiceleste.

Esta sanción abre la incertidumbre sobre su participación en la Finalissima frente a España, programada para marzo de 2026, así como en la primera fecha del Mundial si la competencia no se disputa antes.

Qué dice el reglamento de FIFA sobre las expulsiones

Según el reglamento, las expulsiones deben cumplirse en el siguiente partido oficial que dispute la selección, salvo que el jugador reciba un indulto. Esto implica que Otamendi podría quedar fuera de la Finalissima ante España, competencia acordada para marzo de 2026.

Si el encuentro ante la Roja no se realiza, la sanción se aplicará en la primera fecha oficial del Mundial 2026. De esta forma, la roja impacta directamente en los compromisos oficiales, a diferencia de partidos amistosos o exhibiciones, donde no se aplican sanciones de este tipo.

Cómo se despide Otamendi de la Selección Argentina

Tras la goleada ante Venezuela y su expulsión en Ecuador, Otamendi dejó declaraciones cargadas de emoción y orgullo: “Si no hay otro partido oficial con la Selección, este fue mi último partido en Argentina. El show tiene que continuar”, expresó en TyC Sports.

Con 128 encuentros disputados desde su debut el 19 de mayo de 2009 bajo la dirección de Diego Maradona, Otamendi se ubica quinto en el ranking histórico de presencias, detrás de Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María y Javier Zanetti. Su palmarés incluye dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalissima.

El homenaje no tardó en llegar desde sus compañeros. Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección, le rindió tributo en redes sociales. “Como el primer día, (con algún trofeo más). En el último asiento, con tu mate súper caído y siempre preparados para cada batalla, te amo hermanito”, escribió el Motorico en Instagram, destacando la trayectoria y el espíritu competitivo del zaguero.

Este gesto refleja la importancia de Otamendi dentro del grupo, tanto en lo deportivo como en lo humano, consolidándolo como un referente y líder del plantel durante más de una década.

¿Qué significa la expulsión de Otamendi para la Albiceleste?

Más allá de la emoción por su despedida, la expulsión genera una situación táctica que deberá gestionar Lionel Scaloni. La ausencia del zaguero podría afectar la rotación defensiva y la planificación de la Finalissima, aunque su historial y liderazgo dentro del grupo le aseguran un reconocimiento histórico en la Albiceleste.

El defensor demostró a lo largo de su carrera capacidad de adaptación y consistencia, siendo pieza clave en títulos importantes. La roja, si bien marca un cierre abrupto de su participación en las Eliminatorias, no opaca su legado y confirma la necesidad de estrategias defensivas alternativas para los próximos compromisos oficiales del seleccionado.

