Propuesta millonaria y advertencia clave: el pedido de Vozinha ante la oferta de un club sudamericano tras el Mundial 2026

El panorama del experimentado jugador se presenta sumamente movido tras las llaves de eliminación directa. El caboverdiano es seguido de cerca por Colo Colo de Chile, que ya le realizó un ofrecimiento formal en las últimas horas para sumarlo a su plantel. Asimismo, después de su actuación en la Copa del Mundo, también se lo vinculó con una posible llegada al Inter Miami de Lionel Messi, a quien enfrentó en los dieciseisavos de final, a pesar de lo cual los rumores aún no se han transformado en una negociación de carácter formal. Cabe destacar que el futbolista se encuentra en libertad de acción, tras la finalización de su contrato con el G.D. Chaves de la Segunda División de Portugal.

¿Qué dificultades tienen los futbolistas de Cabo Verde para ser profesionales?

El golero africano repasó los complejos obstáculos geográficos y administrativos que debió sortear desde su infancia para trascender en el deporte rey.

La vitrina que le otorgó el torneo ecuménico sirvió también para visibilizar las duras realidades que atraviesan los atletas de su región de origen. "Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas", culminó Vozinha al recordar sus inicios. El arquero concluyó con una cruda reflexión sobre las barreras burocráticas a las que se exponen sus compatriotas: "Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa; es lo primero de todo", valorizando aún más su histórica participación en Norteamérica.