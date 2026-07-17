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Propuesta millonaria y advertencia clave: el pedido de Vozinha ante la oferta de un club sudamericano tras el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde de 40 años recibió un ofrecimiento de un importante club sudamericano y puso una condición innegociable para definir el futuro de su carrera.

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Propuesta millonaria y advertencia clave: el pedido de Vozinha ante la oferta de un club sudamericano tras el Mundial 2026

El mercado de pases internacional comenzó a moverse con fuerza al ritmo de las grandes sorpresas que dejó la máxima cita del fútbol. Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde que saltó a la fama gracias a sus destacadas actuaciones en el Mundial 2026, expresó su deseo de seguir jugando a nivel profesional y recibió un ofrecimiento de Colo Colo de Chile. El experimentado guardameta se convirtió en uno de los focos de atención prioritarios para diversas instituciones del continente, pero dejó en claro que no se dejará seducir únicamente por el aspecto económico o la repercusión mediática.

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La FIFA prepara un entretiempo histórico para la final. (Foto: Reuters)

Su irrupción en las portadas de los principales diarios deportivos no alteró sus convicciones ni su particular manera de entender la profesión. El jugador manifestó de forma abierta que desea continuar su carrera profesional por uno o dos años mínimamente, aunque reveló una condición innegociable para estampar su firma en cualquier contrato. "Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", explicó el guardameta al canal CBS, marcando la cancha sobre las propuestas que comiencen a llegar a su entorno en este receso.

La pasión por la competencia sigue siendo el motor fundamental que lo impulsa a calzarse los guantes cada fin de semana, desafiando las lógicas del paso del tiempo en el alto rendimiento. "Estar aquí a los 40 años y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más. Dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", reforzó en relación al futuro de su carrera de cara a las próximas temporadas, mientras analiza la propuesta del conjunto trasandino que busca incorporarlo de manera inmediata a sus filas.

Qué clubes quieren contratar al arquero Vozinha tras el Mundial 2026

El futbolista de Cabo Verde recibió una propuesta formal desde el fútbol chileno y despertó el interés de otras franquicias internacionales.

El panorama del experimentado jugador se presenta sumamente movido tras las llaves de eliminación directa. El caboverdiano es seguido de cerca por Colo Colo de Chile, que ya le realizó un ofrecimiento formal en las últimas horas para sumarlo a su plantel. Asimismo, después de su actuación en la Copa del Mundo, también se lo vinculó con una posible llegada al Inter Miami de Lionel Messi, a quien enfrentó en los dieciseisavos de final, a pesar de lo cual los rumores aún no se han transformado en una negociación de carácter formal. Cabe destacar que el futbolista se encuentra en libertad de acción, tras la finalización de su contrato con el G.D. Chaves de la Segunda División de Portugal.

¿Qué dificultades tienen los futbolistas de Cabo Verde para ser profesionales?

El golero africano repasó los complejos obstáculos geográficos y administrativos que debió sortear desde su infancia para trascender en el deporte rey.

La vitrina que le otorgó el torneo ecuménico sirvió también para visibilizar las duras realidades que atraviesan los atletas de su región de origen. "Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas", culminó Vozinha al recordar sus inicios. El arquero concluyó con una cruda reflexión sobre las barreras burocráticas a las que se exponen sus compatriotas: "Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa; es lo primero de todo", valorizando aún más su histórica participación en Norteamérica.

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