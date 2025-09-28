En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Hockey
La Plata
Tragedia

Conmoción y dolor: así fue la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

La jugadora se desplomó en medio de un encuentro. Pese a las maniobras de RCP que se extendieron por más de una hora, no pudieron reanimarla.

Conmoción y dolor: así fue la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

Conmoción y dolor: así fue la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

El hockey platense está de luto tras la repentina muerte de Agustina Russo, jugadora de 43 años que se descompensó en pleno partido disputado el sábado por la tarde en el Club Brandsen, en la localidad de Los Hornos.

Leé también Murió Ayelén Ferreira, joven promesa del hockey a los 21 años
murio ayelen ferreira, joven promesa del hockey a los 21 anos

El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 en el encuentro que disputaba el equipo de Russo, perteneciente al Belgrano Day School. Según informaron testigos, la deportista se desplomó de manera súbita, generando escenas de desesperación entre compañeras, rivales y el público presente.

agustina russo3

De inmediato, una médica que se encontraba en el lugar comenzó a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se daba aviso al SAME y al servicio de emergencias 107. El personal de salud continuó con los intentos de reanimación durante más de una hora, pero finalmente, a las 19:40, confirmaron el deceso en el mismo campo de juego.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera de Los Hornos y la UFI N°15, con la causa caratulada como “averiguación causales de muerte”.

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad del hockey de la región. El Belgrano Day School despidió a su jugadora con un emotivo mensaje en redes sociales: “Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y todos sus seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz, Agus”.

agustina russo

La publicación estuvo acompañada de una imagen con los colores del club y la leyenda: “Despedimos con profundo dolor a Agustina Russo, jugadora de 4ta de hockey. Acompañamos a sus seres queridos”.

Por su parte, el Club Brandsen también emitió un comunicado oficial en el que expresó:

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Agustina Russo, jugadora de Belgrano Day School, durante la jornada deportiva del día de ayer. La situación se produjo en plena actividad en cancha, cuando Agustina sufrió una descompensación repentina. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia (...) pero lamentablemente no fue posible revertir la situación”.

Además, la institución destacó el acompañamiento brindado a las jugadoras, al cuerpo técnico y a la familia hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó el peritaje correspondiente. “Queremos destacar la entereza y el respeto con el que se manejaron todos los presentes”, cerró el comunicado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hockey La Plata
Notas relacionadas
Quiénes son los rugbiers argentinos acusados de abusar de jugadoras de hockey en Chile
De arco a arco: histórico gol del arquero de San Telmo a Gimnasia de Jujuy
Racing volvió a vencer a Vélez y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar