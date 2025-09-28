Conmoción y dolor: así fue la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera de Los Hornos y la UFI N°15, con la causa caratulada como “averiguación causales de muerte”.

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad del hockey de la región. El Belgrano Day School despidió a su jugadora con un emotivo mensaje en redes sociales: “Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y todos sus seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz, Agus”.

agustina russo

La publicación estuvo acompañada de una imagen con los colores del club y la leyenda: “Despedimos con profundo dolor a Agustina Russo, jugadora de 4ta de hockey. Acompañamos a sus seres queridos”.

Por su parte, el Club Brandsen también emitió un comunicado oficial en el que expresó:

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Agustina Russo, jugadora de Belgrano Day School, durante la jornada deportiva del día de ayer. La situación se produjo en plena actividad en cancha, cuando Agustina sufrió una descompensación repentina. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia (...) pero lamentablemente no fue posible revertir la situación”.

Además, la institución destacó el acompañamiento brindado a las jugadoras, al cuerpo técnico y a la familia hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó el peritaje correspondiente. “Queremos destacar la entereza y el respeto con el que se manejaron todos los presentes”, cerró el comunicado.