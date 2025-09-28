Conmoción y dolor: así fue la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

El hockey platense está de luto tras la repentina muerte de Agustina Russo, jugadora de 43 años que se descompensó en pleno partido disputado el sábado por la tarde en el Club Brandsen, en la localidad de Los Hornos.
La jugadora se desplomó en medio de un encuentro. Pese a las maniobras de RCP que se extendieron por más de una hora, no pudieron reanimarla.
El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 en el encuentro que disputaba el equipo de Russo, perteneciente al Belgrano Day School. Según informaron testigos, la deportista se desplomó de manera súbita, generando escenas de desesperación entre compañeras, rivales y el público presente.
De inmediato, una médica que se encontraba en el lugar comenzó a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se daba aviso al SAME y al servicio de emergencias 107. El personal de salud continuó con los intentos de reanimación durante más de una hora, pero finalmente, a las 19:40, confirmaron el deceso en el mismo campo de juego.
La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera de Los Hornos y la UFI N°15, con la causa caratulada como “averiguación causales de muerte”.
El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad del hockey de la región. El Belgrano Day School despidió a su jugadora con un emotivo mensaje en redes sociales: “Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y todos sus seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz, Agus”.
La publicación estuvo acompañada de una imagen con los colores del club y la leyenda: “Despedimos con profundo dolor a Agustina Russo, jugadora de 4ta de hockey. Acompañamos a sus seres queridos”.
Por su parte, el Club Brandsen también emitió un comunicado oficial en el que expresó:
“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Agustina Russo, jugadora de Belgrano Day School, durante la jornada deportiva del día de ayer. La situación se produjo en plena actividad en cancha, cuando Agustina sufrió una descompensación repentina. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia (...) pero lamentablemente no fue posible revertir la situación”.
Además, la institución destacó el acompañamiento brindado a las jugadoras, al cuerpo técnico y a la familia hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó el peritaje correspondiente. “Queremos destacar la entereza y el respeto con el que se manejaron todos los presentes”, cerró el comunicado.