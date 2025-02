Marcelo Gallardo, muy autocrítico tras de la victoria de River: "Nos está..."

El flojo rendimiento de los primeros 45 minutos generó murmullos en el estadio y hasta se escuchó el famoso cántico "movete, River, movete", reflejo del descontento de los hinchas en este inicio de año. Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo se adelantó en el campo y, tras una ráfaga de buen juego, llegó el gol de Borja.

Borja rompió la sequía y Gallardo defendió su trabajo

El colombiano anotó su primer tanto en 2025 y lo festejó con efusividad, colgado del alambrado. Su rendimiento fue objeto de críticas y su lugar en el esquema de Gallardo ha sido un tema de debate. Sin embargo, el DT fue claro al respecto: "Yo no le he cambiado la manera de jugar a Miguel. No le pedimos cosas que no pueda hacer. Después está la confianza a la hora de jugar y a veces los futbolistas tienen altibajos en los rendimientos. Hoy le tocó entrar, estuvo bien y se reencontró con el gol".

El equipo rotó constantemente en este inicio de 2025, lo que permitió el debut como titular de Santiago Lencina, un mediocampista juvenil que acompañó a Gonzalo Montiel en la banda derecha. Gallardo justificó su decisión: "Necesitaba jugadores que nos den mayor frescura de mitad de cancha para adelante. Se fue soltando en el segundo tiempo e hizo un muy buen tándem con Montiel".

Además, aclaró que la ausencia de Paulo Díaz, uno de los puntos altos del equipo en el arranque del torneo, fue una decisión táctica dentro de la rotación de futbolistas.

Lo que se viene para River

Con este triunfo, River quedó tercero en la Zona B con 12 puntos, a dos del líder Rosario Central. Su próximo desafío será el sábado, desde las 21.30, ante San Martín de San Juan, por la séptima jornada del Apertura.