Mbappé sufrió una DURÍSIMA lesión: ¿se pierde el resto la Eurocopa?

El capitán de Les Bleus recibió atención médica en el área de Austria mientras su camiseta blanca se empapaba de sangre. Con un aparente daño en el tabique, tuvo que salir del campo mientras que el entrenador, Didier Deschamps, preparaba dos cambios.

En una situación polémica, Mbappé volvió al campo solo para tirarse y esperar que el árbitro Jesús Gil Manzano detuviera el juego para permitir los cambios. Esta acción le valió una tarjeta amarilla antes de ser escoltado fuera del terreno de juego hacia el vestuario, donde recibió atención médica y se evaluó su estado.

Tras el partido, Deschamps expresó su gran preocupación por la estrella del equipo, cuya participación en el torneo quedó en duda. "Su nariz no está bien del todo. Habrá que ver. Es el punto negro de esta noche. Aunque sólo sea la nariz, es muy molesto para nosotros. No tengo los últimos detalles, ya se tomarán decisiones. Lo vi en la camilla de masaje, no es un rasguño. Pero no tengo los detalles precisos. Así que cuando no lo sé, me callo. La selección francesa siempre será más fuerte con Kylian. Si las noticias no son buenas, lucharemos sin él. Kylian es Kylian y cualquier equipo con él es más fuerte”, declaró el entrenador a TF1.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que Mbappé sufrió la fractura de su nariz y, tras el partido, fue trasladado al Hospital Universitario de Düsseldorf. Según RMC Sport y L’Équipe, en esta clínica se confirmó que, tras recibir diagnósticos iniciales positivos, Mbappé decidió no someterse a cirugía y jugar el resto del torneo con una máscara protectora. No se descarta que pueda jugar el viernes contra Países Bajos.

En ese contexto, Mbappé, a través de su cuenta personal de X (ex Twitter), bromeó sobre la situación y pidió sugerencias sobre qué tipo de máscara utilizar para su próximo partido en la segunda fecha del grupo D de la Eurocopa 2024, demostrando que no planea abandonar la competición.

VIDEO | El momento en el que Mbappé se fracturó la nariz