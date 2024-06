La impensada nueva rivalidad de Mbappé en Francia: el cruce con la ultraderechista Le Pen

Embed

En nombre del partido nacionalista, su vicepresidente no solo pidió moderación al astro del fútbol: “No espero que personas que considero bastante alejadas de la realidad (…) den lecciones a los franceses”, dijo para avivar la polémica aún más. Y agregó: “Me gusta Mbappé como jugador, pero no espero que me dé lecciones de política”

Una "revolución" deportiva contra Le Pen

El caso del capitán de la selección francesa no es el único. Hay otros 200 deportistas que conviven en Francia y que llaman a votar y a hacerlo contra la extrema derecha. Justo en un momento en que Francia vibra por la Eurocopa y luego, lo hará en París, con los Juegos Olímpicos de este año.

francia multirracial .jpg Mbappe en la selección francesa. Otra vez, la sociedad multirracial y el voto de ultraderecha. (Gentileza FF)

La camiseta número "7" de "les Bleus"

Kylian Mbappé nació en París, por lo que no tiene de explicar nada sobre sus orígenes, como algunos ultras le reclamaron incluso en su club, el París Saint Germain (en parte por eso, cambió de aire y se fue al Real Madrid). Ya el padre de Marine, el histórico líder ultranacionalista, Jean Maríe Le Pen, bramó contra la selección multirracial francesa que ganó el mundial de 1998. “Es artificial que hagamos venir jugadores extranjeros para bautizarlos como equipo de Francia. La mayoría no lo canta, o visiblemente no se saben La Marsellesa”, decía el padre xenófobo de Marine.

france 98.jpg La selección francesa multirracial, campeona en el 98, aborrecida por Jean Marie Le Pen. (foto: FF)

Ahora, 26 años más tarde, la historia se repite. Mbappé y por los menos otros 200 deportistas llaman a votar en estas elecciones. Sobre todo a los jóvenes y a votar contra el Frente Nacional de extrema derecha. Para evitar que gane Le Pen y se convierta en la primera ministra de Francia.

Por eso, Kylian Mbappé dijo antes del inicio de esta Eurocopa: "Espero estar orgulloso de vestir la camiseta número 7 de la selección francesa, tras las elecciones legislativas". Que serán, precisamente, en julio, el día 7.