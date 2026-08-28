Mercado a contrarreloj: cuántos días le quedan a Julián Álvarez para definir su futuro en el Atlético de Madrid

Cuántos días le quedan a Julián Álvarez para definir su salida antes del cierre del mercado

El margen de maniobra es mínimo para resolver un escenario que escaló a niveles insostenibles. Al libro de pases del fútbol europeo le quedan tan solo cuatro días para su cierre definitivo, estipulado para el martes 1° de septiembre. Ambas partes se encuentran en una carrera contra el tiempo para determinar si finalmente se concreta el traspaso al Barcelona —una opción que hoy luce casi imposible— o si el jugador deberá permanecer en Madrid.

Mientras las negociaciones siguen estancadas, el trato hacia el futbolista dentro del club se ha vuelto un escándalo. Un claro ejemplo se vivió el fin de semana pasado durante el partido ante el Villarreal: el delantero fue convocado, recibió los silbidos de todo el estadio y fue obligado por el club a retirarse en soledad hacia los vestuarios mientras el resto del plantel le agradecía el apoyo a la hinchada. Si el mercado cierra el próximo martes sin una solución, el delantero argentino corre el riesgo cierto de no sumar ni un solo minuto de juego en toda la temporada con la camiseta del Atlético de Madrid.