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Mercado a contrarreloj: cuántos días le quedan a Julián Álvarez para definir su futuro en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a faltar en el Atlético de Madrid y la relación está rota. A pocos días del cierre del mercado, su futuro es incierto.

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Mercado a contrarreloj: cuántos días le quedan a Julián Álvarez para definir su futuro en el Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez en el fútbol europeo ingresó en su fase más crítica e incierta. El delantero argentino volvió a ausentarse por tercera ocasión consecutiva a los entrenamientos del Atlético de Madrid, profundizando un conflicto institucional que se volvió público durante el Mundial 2026, cuando el propio atacante reconoció por primera vez su intención de abandonar el club de la capital española. Hoy, con la relación totalmente rota y las posturas firmes de ambas partes, la situación se encuentra en un punto de máxima tensión.

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El eje central del desacuerdo radica en las pretensiones de las partes. Julián Álvarez solo contempla la posibilidad de marcharse al Barcelona, pero la dirigencia colchonera mantiene la postura de no negociarlo con la entidad catalana. Ni siquiera la propuesta formal del Culé, que ofertó una cifra cercana a los 100 millones de dólares, logró destrabar una negativa dirigencial que parece inamovible.

Por qué Julián Álvarez rechazó la oferta del Arsenal de Inglaterra

En medio del conflicto entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, en el radar del atacante irrumpió el Arsenal. La entidad de Londres presentó una propuesta económica aún más jugosa que la del club catalán para quedarse con los servicios del cordobés. Sin embargo, el delantero argentino rechazó de plano la opción de mudarse a la Premier League.

El motivo de la negativa radica en cuestiones estrictamente extrafutbolísticas: Álvarez no podría radicarse ni vivir junto a su familia en Inglaterra debido a las estrictas reglas de inmigración vinculadas al Brexit, lo que anuló por completo la vía de la liga inglesa.

Cuántos días le quedan a Julián Álvarez para definir su salida antes del cierre del mercado

El margen de maniobra es mínimo para resolver un escenario que escaló a niveles insostenibles. Al libro de pases del fútbol europeo le quedan tan solo cuatro días para su cierre definitivo, estipulado para el martes 1° de septiembre. Ambas partes se encuentran en una carrera contra el tiempo para determinar si finalmente se concreta el traspaso al Barcelona —una opción que hoy luce casi imposible— o si el jugador deberá permanecer en Madrid.

Mientras las negociaciones siguen estancadas, el trato hacia el futbolista dentro del club se ha vuelto un escándalo. Un claro ejemplo se vivió el fin de semana pasado durante el partido ante el Villarreal: el delantero fue convocado, recibió los silbidos de todo el estadio y fue obligado por el club a retirarse en soledad hacia los vestuarios mientras el resto del plantel le agradecía el apoyo a la hinchada. Si el mercado cierra el próximo martes sin una solución, el delantero argentino corre el riesgo cierto de no sumar ni un solo minuto de juego en toda la temporada con la camiseta del Atlético de Madrid.

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