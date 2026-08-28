Escándalo en River: el descargo de Kendry Páez sobre el provocativo posteo tras la eliminación

La eliminación de River Plate ante Independiente Santa Fe por penales en el Estadio Monumental dejó secuelas profundas y un clima de alta tensión institucional. En ese escenario desatado tras quedar fuera de la Copa Sudamericana, Kendry Páez se transformó en uno de los principales focos de conflicto. Borrado del equipo en este segundo semestre y sin minutos en el cruce internacional, el volante ecuatoriano quedó en el centro de las críticas por la viralización de un supuesto posteo provocativo que indignó a los hinchas millonarios.