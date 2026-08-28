Escándalo en River: el descargo de Kendry Páez sobre el provocativo posteo tras la eliminación

Qué va a pasar con el futuro de Kendry Páez en el mercado de pases

Más allá de la aclaración en redes, la etapa del futbolista ecuatoriano en Núñez está terminada y es un hecho que no volverá a vestir la camiseta con la banda roja cruzada al pecho. La cesión acordada con el Millonario, que en los papeles podía extenderse formalmente hasta mediados del año 2027, no entregó las prestaciones deportivas esperadas por ninguna de las partes involucradas.

Ante este panorama, Chelsea, club dueño de su pase, ya se encuentra trabajando para conseguirle un nuevo préstamo en otra institución. De esta forma, el paso del joven talento por el fútbol argentino concluye de forma prematura, marcada por la falta de minutos en la cancha y una fuerte polémica en su salida.