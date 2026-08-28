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Escándalo en River: el descargo de Kendry Páez sobre el provocativo posteo tras la eliminación

Kendry Páez desmintió la publicación tras la eliminación de River ante Santa Fe. Chelsea le busca club tras interrumpir su préstamo.

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Escándalo en River: el descargo de Kendry Páez sobre el provocativo posteo tras la eliminación

La eliminación de River Plate ante Independiente Santa Fe por penales en el Estadio Monumental dejó secuelas profundas y un clima de alta tensión institucional. En ese escenario desatado tras quedar fuera de la Copa Sudamericana, Kendry Páez se transformó en uno de los principales focos de conflicto. Borrado del equipo en este segundo semestre y sin minutos en el cruce internacional, el volante ecuatoriano quedó en el centro de las críticas por la viralización de un supuesto posteo provocativo que indignó a los hinchas millonarios.

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La controversia se originó minutos después del desenlace de la llave. A través de las redes sociales comenzó a difundirse una captura atribuida al Instagram oficial del futbolista con un emoji de una cara risueña e incrédula, con los dientes apretados. Aunque la imagen no contó con mensaje o fotografía explícita —como sí ocurrió en el caso de Matías Galarza—, el gesto encendió una ola de repudio por darse en un momento sumamente delicado. Este viernes, una vez aplacada la tormenta inicial, el atacante publicó un comunicado para dar su versión de los hechos.

Qué dijo Kendry Páez sobre la publicación que indignó a los hinchas de River

A través de su mensaje, el futbolista desmintió de manera categórica la autoría del mensaje viralizado. "He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta”, sostuvo Páez respecto a la captura que llevaba su perfil verificado.

Sin incluir disculpas ni muestras de arrepentimiento, la desmentida se centró en limpiar su nombre frente al malestar institucional. "No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo", remarcó el jugador, para luego concluir en forma tajante: “Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”.

Qué va a pasar con el futuro de Kendry Páez en el mercado de pases

Más allá de la aclaración en redes, la etapa del futbolista ecuatoriano en Núñez está terminada y es un hecho que no volverá a vestir la camiseta con la banda roja cruzada al pecho. La cesión acordada con el Millonario, que en los papeles podía extenderse formalmente hasta mediados del año 2027, no entregó las prestaciones deportivas esperadas por ninguna de las partes involucradas.

Ante este panorama, Chelsea, club dueño de su pase, ya se encuentra trabajando para conseguirle un nuevo préstamo en otra institución. De esta forma, el paso del joven talento por el fútbol argentino concluye de forma prematura, marcada por la falta de minutos en la cancha y una fuerte polémica en su salida.

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