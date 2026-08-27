¿Fin de la novela? La fuerte advertencia del Atlético de Madrid a Julián Álvarez y Barcelona

Existe alguna posibilidad de que el Barcelona fiche a Julián Álvarez

La postura del Colchonero fue tajante al descartar cualquier tipo de tratativa en el presente o en el futuro cercano, cerrándole la puerta de manera definitiva a las pretensiones del conjunto catalán. “Por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”, aseveró el Consejo de Administración.

Esta resolución llega en el punto más alto de fricción sobre el destino del cordobés, quien mantiene firme su deseo de vestir la camiseta del Barcelona, mientras la directiva del Atlético sostiene con firmeza su negativa a facilitar su partida a un rival directo de la liga.

Qué mensaje le envió el Atlético de Madrid a Julián Álvarez en el comunicado

Además de cruzar la postura del Barcelona, la cúpula directiva incluyó un párrafo dirigido directamente al futbolista argentino, expresando su expectativa sobre su conducta profesional en el día a día. “El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, manifestaron desde el club.

Para cerrar la carta, la institución valoró el recorrido que lleva el delantero en el plantel conducido por Diego Simeone, recordando el rendimiento que exhibió desde su arribo a la capital española: “Como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”.