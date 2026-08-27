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Julián Álvarez vuelve a encender las alarmas en el entrenamiento del Atlético de Madrid

El delantero argentino volvio a llamar la atención en la práctica del equipo de Diego Simeone y su presencia ante Sevilla sigue siendo una incógnita. La situación vuelve a generar preocupación en el Colchonero.

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Julián Álvarez vuelve a encender las alarmas en Atlético de Madrid

Julián Álvarez vuelve a encender las alarmas en Atlético de Madrid
Leé también Julián Álvarez faltó al entrenamiento y crece la tensión en el Atlético de Madrid
La misteriosa ausencia de Julián Álvarez que reavivó el conflicto con el Atlético

Según trascendió, el cordobés volvió a argumentar una indisposición para no presentarse a la práctica, el mismo motivo que había informado el miércoles, luego del encuentro ante Villarreal.

La ausencia se produce en un momento particular para el futbolista, que había regresado a los entrenamientos con normalidad después del Mundial y completado el trabajo previsto por el cuerpo técnico hasta sumar minutos frente a Villarreal.

Sin embargo, tras los dos días de descanso otorgados por el club, Julián no estuvo en la práctica del miércoles y tampoco formó parte de la sesión de este jueves.

La preocupación de Diego Simeone antes del partido ante Sevilla

La situación genera incertidumbre en la preparación del Atlético de Madrid, que tiene por delante un compromiso exigente. El conjunto del Cholo visitará este sábado al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, todavía sin certezas sobre la disponibilidad de su delantero argentino.

Además, la plantilla atraviesa el tramo final del mercado de pases con el caso de Julián Álvarez como uno de los principales focos de atención.

El propio Atlético de Madrid manifestó públicamente su postura sobre la situación y sostuvo que el conflicto está perjudicando al club. Mientras tanto, el Arsenal continúa apareciendo como una de las alternativas mencionadas en torno al futuro del atacante.

No obstante, Julián ya habría dejado en claro que no tiene intención de regresar a Inglaterra.

Un nuevo capítulo en la situación de Julián Álvarez

La situación del delantero también había quedado en el centro de la escena después del partido ante Villarreal, cuando recibió silbidos de parte de los hinchas del Atlético de Madrid.

Ahora, con el partido frente a Sevilla cada vez más cerca, la principal incógnita pasa por saber si Julián podrá reincorporarse a los entrenamientos y estar a disposición de Simeone.

Con el mercado de pases próximo a cerrar, el futuro del argentino y su estado físico volvieron a quedar bajo la lupa en el Atlético de Madrid.

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