Julián Álvarez vuelve a encender las alarmas en el entrenamiento del Atlético de Madrid

La preocupación de Diego Simeone antes del partido ante Sevilla

La situación genera incertidumbre en la preparación del Atlético de Madrid, que tiene por delante un compromiso exigente. El conjunto del Cholo visitará este sábado al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, todavía sin certezas sobre la disponibilidad de su delantero argentino.

Además, la plantilla atraviesa el tramo final del mercado de pases con el caso de Julián Álvarez como uno de los principales focos de atención.

El propio Atlético de Madrid manifestó públicamente su postura sobre la situación y sostuvo que el conflicto está perjudicando al club. Mientras tanto, el Arsenal continúa apareciendo como una de las alternativas mencionadas en torno al futuro del atacante.

No obstante, Julián ya habría dejado en claro que no tiene intención de regresar a Inglaterra.

Un nuevo capítulo en la situación de Julián Álvarez

La situación del delantero también había quedado en el centro de la escena después del partido ante Villarreal, cuando recibió silbidos de parte de los hinchas del Atlético de Madrid.

Ahora, con el partido frente a Sevilla cada vez más cerca, la principal incógnita pasa por saber si Julián podrá reincorporarse a los entrenamientos y estar a disposición de Simeone.

Con el mercado de pases próximo a cerrar, el futuro del argentino y su estado físico volvieron a quedar bajo la lupa en el Atlético de Madrid.