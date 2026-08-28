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Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1: las razones de Alpine para renovarle el contrato para 2027

Alpine confirmó que Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2027. Flavio Briatore explicó los motivos que sellaron la renovación del argentino.

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Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1: las razones de Alpine para renovarle el contrato para 2027

La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto continuará como piloto oficial en la Fórmula 1 durante la temporada 2027, donde volverá a compartir la alineación de Enstone junto a Pierre Gasly. Si bien el piloto argentino cuenta con un fuerte respaldo en Sudamérica, una gran base de seguidores y un marcado atractivo para patrocinadores de la región, la dirigencia del equipo remarcó que el aspecto comercial funcionó como un beneficio adicional y no como la razón principal de la firma. Detrás de la resolución pesaron sobre todo su evolución en pista, la regularidad alcanzada y los resultados obtenidos a lo largo del campeonato.

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El contraste con su primera etapa en la escudería resultó determinante para respaldar la apuesta. Tras un 2025 complicado, el piloto dio un salto de rendimiento en 2026 para transformarse en un competidor habitual dentro de la zona de puntos. Hasta el momento, suma 19 unidades y logró finalizar dentro del top 10 en seis de las 12 carreras disputadas. El punto más alto de su producción se dio en el Gran Premio de Canadá, donde cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición.

Cómo fue el camino de Franco Colapinto para asegurar su renovación en Alpine

El inicio del campeonato no se presentó sencillo para el argentino, ya que en las primeras fechas estuvo por debajo de los registros de Gasly y las diferencias en el garaje generaron incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente a partir del Gran Premio de Miami, cita en la que recibió un nuevo chasis y terminó en el séptimo lugar, firmando su mejor actuación en la categoría hasta ese momento.

Apenas dos semanas más tarde, ratificó el rumbo en Montreal al finalizar sexto. En ambas competencias se consolidó como el mejor piloto del grupo por detrás de las escuderías punteras, actuaciones que terminaron de convencer al asesor ejecutivo Flavio Briatore. Al evaluar la progresión del argentino, Briatore señaló: “Hemos visto a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal especialmente confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”.

Por qué es clave para Alpine mantener la dupla de pilotos en 2027

La renovación de Colapinto responde también a una planificación estratégica de cara al próximo año. Con Gasly ya asegurado y el puesto del argentino confirmado, Alpine mantendrá una alineación estable para centrar todos sus esfuerzos técnicos en el desarrollo del monoplaza.

En ese sentido, Briatore enfatizó la importancia del orden institucional para el futuro deportivo: “Para mí, tener continuidad es muy importante. Ahora tenemos definida nuestra situación desde el punto de vista de los pilotos”. Con los asientos cubiertos, la prioridad de la estructura pasa por diseñar y construir un auto con capacidad para pelear en la parte delantera de la grilla.

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