Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1: las razones de Alpine para renovarle el contrato para 2027

Por qué es clave para Alpine mantener la dupla de pilotos en 2027

La renovación de Colapinto responde también a una planificación estratégica de cara al próximo año. Con Gasly ya asegurado y el puesto del argentino confirmado, Alpine mantendrá una alineación estable para centrar todos sus esfuerzos técnicos en el desarrollo del monoplaza.

En ese sentido, Briatore enfatizó la importancia del orden institucional para el futuro deportivo: “Para mí, tener continuidad es muy importante. Ahora tenemos definida nuestra situación desde el punto de vista de los pilotos”. Con los asientos cubiertos, la prioridad de la estructura pasa por diseñar y construir un auto con capacidad para pelear en la parte delantera de la grilla.