Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1: las razones de Alpine para renovarle el contrato para 2027

La escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto continuará como piloto oficial en la Fórmula 1 durante la temporada 2027, donde volverá a compartir la alineación de Enstone junto a Pierre Gasly. Si bien el piloto argentino cuenta con un fuerte respaldo en Sudamérica, una gran base de seguidores y un marcado atractivo para patrocinadores de la región, la dirigencia del equipo remarcó que el aspecto comercial funcionó como un beneficio adicional y no como la razón principal de la firma. Detrás de la resolución pesaron sobre todo su evolución en pista, la regularidad alcanzada y los resultados obtenidos a lo largo del campeonato.