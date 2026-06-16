Mundial 2026: el video de los violentos incidentes entre hinchas de Argentina y Argelia

La previa del esperado debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 se vio empañada por violentos incidentes entre hinchas argentinos y argelinos en pleno Times Square, uno de los puntos turísticos más emblemáticos y concurridos de Nueva York.
Los enfrentamientos ocurrieron en Times Square durante una concentración de simpatizantes horas antes del debut mundialista. Hubo golpes, corridas y empujones entre fanáticos argentinos y argelinos.
Violentos incidentes entre hinchas de Argentina y Argelia antes del Mundial.
La previa del esperado debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 se vio empañada por violentos incidentes entre hinchas argentinos y argelinos en pleno Times Square, uno de los puntos turísticos más emblemáticos y concurridos de Nueva York.
Las peleas ocurrieron durante la madrugada de este martes, pocas horas antes del encuentro que enfrentará a ambos seleccionados por la primera fecha del Grupo J. Los videos de se viralizaron en redes sociales. Hubo golpes de puño, empujones, corridas e incluso patadas voladoras en medio de una multitud de turistas y aficionados.
Los incidentes se produjeron durante una concentración de simpatizantes que se habían reunido en Times Square para alentar a sus respectivas selecciones antes del partido.
Las imágenes difundidas muestran a grupos de hinchas intercambiando agresiones físicas mientras decenas de personas observaban con preocupación o intentaban alejarse de la zona para evitar quedar atrapadas en los disturbios.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron información oficial sobre las causas que desencadenaron la pelea ni confirmaron si hubo personas heridas o detenidas.
Mientras los incidentes ocupaban las redes sociales desde Nueva York, a casi 2.000 kilómetros de distancia miles de hinchas argentinos protagonizaban una fiesta completamente diferente en Kansas City.
En el Mill Creek Park se realizó un multitudinario banderazo que reunió a cerca de 3.000 fanáticos albicelestes en la previa del estreno mundialista.
Con banderas, bombos, camisetas y canciones dedicadas a Lionel Messi, los simpatizantes transformaron el parque en una auténtica postal argentina. Allí el operativo de seguridad transcurrió sin inconvenientes y apenas se observó la presencia de voluntarios vinculados a la organización de la Copa del Mundo.
En paralelo a la expectativa de los hinchas, la Selección argentina completó su último entrenamiento antes del debut frente a Argelia. Tras la práctica, Lionel Messi compartió una imagen de todo el plantel reunido y publicó un mensaje breve pero contundente: "Juntos", acompañado por una bandera argentina.
El capitán llega en óptimas condiciones físicas y todo indica que será titular en el encuentro que marcará el inicio de su sexta participación mundialista.
Además, el rosarino podría alcanzar una nueva marca histórica con la camiseta argentina y seguir ampliando su legado en los Mundiales.
Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni se mostró confiado respecto al estado del capitán. "Todo el mundo quiere verlo jugar. No sólo los argentinos. Se lo ve bien y siempre fue fundamental para nosotros", aseguró el técnico durante la conferencia de prensa previa al partido.
La Selección argentina iniciará este martes su camino en busca de la cuarta estrella frente a Argelia en Kansas City.
Luego afrontará dos compromisos clave para intentar avanzar a los octavos de final:
Mientras la ilusión crece entre los hinchas, las imágenes de los incidentes en Times Square encendieron las alarmas y dejaron una mancha inesperada en la previa de una jornada que debía estar marcada únicamente por la fiesta del fútbol.