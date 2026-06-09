Mundial 2026: la charla secreta entre Scaloni y Montiel que puede cambiar todo

La desafectación del zaguero abrió un lugar dentro de los 26 futbolistas que finalmente viajarán al torneo. Desde ese momento comenzaron las especulaciones sobre quién sería el elegido para ocupar esa vacante.

Sin embargo, en el cuerpo técnico consideran que la estructura defensiva continúa bien cubierta gracias a la presencia de jugadores de experiencia y jerarquía internacional. Por esa razón, la salida de Balerdi no necesariamente implicará la incorporación de otro marcador central.

La decisión final dependerá de múltiples factores, especialmente de cómo evolucione otro integrante del plantel que actualmente concentra gran parte de las preocupaciones.

Gonzalo Montiel, el foco de todas las miradas

Aunque la lesión de Balerdi obligó a realizar modificaciones, el verdadero interrogante pasa por Gonzalo Montiel.

El lateral derecho arrastra inconvenientes físicos que generaron preocupación durante las últimas semanas. Por ese motivo, Lionel Scaloni decidió mantener una conversación directa con el futbolista para conocer de primera mano sus sensaciones y evaluar su estado real antes de tomar una resolución definitiva.

Según trascendió desde el entorno de la Selección, el entrenador fue claro respecto de su postura. La prioridad absoluta es contar con jugadores que lleguen en condiciones óptimas para afrontar la exigencia de un Mundial.

Bajo esa lógica, cualquier molestia física o limitación que impida competir al máximo nivel podría influir directamente en la permanencia del futbolista dentro de la lista.

La situación es observada con extrema cautela porque el margen de error es prácticamente nulo. Un torneo corto y de máxima intensidad exige contar con variantes preparadas para responder inmediatamente cuando sean requeridas.





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El amistoso ante Islandia, una prueba determinante

En ese contexto, el encuentro amistoso frente a Islandia adquirió una relevancia mucho mayor de la prevista inicialmente.

Más allá de servir como preparación táctica y futbolística, el partido representa una oportunidad clave para que el cuerpo técnico evalúe la respuesta física de Montiel en condiciones reales de competencia.

Los entrenamientos pueden ofrecer señales positivas, pero para Scaloni y sus colaboradores resulta fundamental comprobar cómo responde el lateral en un escenario de exigencia similar al que encontrará durante la Copa del Mundo.

Cada movimiento será analizado minuciosamente. La velocidad en los desplazamientos, los cambios de dirección, la resistencia física y la recuperación posterior al encuentro serán aspectos observados por los médicos y preparadores físicos.

Una vez finalizado el amistoso, llegará el momento de las conclusiones.

Si las respuestas son satisfactorias, Montiel conservaría su lugar sin mayores inconvenientes. En cambio, si aparecen molestias o signos de que aún no está recuperado completamente, la historia podría tomar un rumbo diferente.

Scaloni no descarta convocar más de un reemplazante

La situación de Montiel impacta directamente sobre la cantidad de futbolistas que podrían sumarse al plantel.

Actualmente, el cuerpo técnico analiza distintos escenarios. Uno de ellos contempla la posibilidad de incorporar únicamente al reemplazante de Balerdi. Otro, en cambio, contempla sumar un segundo jugador si finalmente se determina que Montiel no está en condiciones de disputar el torneo.

Por eso, la resolución respecto al lateral derecho tiene consecuencias que van mucho más allá de un caso individual.

Cada decisión modifica el equilibrio de la lista, las variantes tácticas disponibles y la composición final de un grupo que aspira a defender el título obtenido en Qatar.

La cautela domina las horas previas al anuncio definitivo porque cualquier incorporación debe responder a necesidades concretas y a una planificación cuidadosamente elaborada.

Por qué Scaloni no busca otro marcador central

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que el entrenador no considera imprescindible reemplazar a Balerdi con otro defensor central.

Durante una reciente conferencia de prensa, Scaloni dejó entrever que la zaga se encuentra suficientemente cubierta con las opciones disponibles.

La presencia de Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina ofrece distintas alternativas para afrontar el campeonato.

Además, Medina aporta una ventaja adicional: su capacidad para desempeñarse también como lateral izquierdo, lo que incrementa la flexibilidad táctica del equipo.

Esta evaluación permite al entrenador mirar hacia otros sectores del campo al momento de elegir posibles incorporaciones.

En lugar de buscar un reemplazo directo, la prioridad podría pasar por reforzar posiciones donde la profundidad del plantel resulte más limitada o donde exista algún riesgo físico adicional.

Los nombres que aparecen en la carrera por un lugar

Con la vacante abierta y la incertidumbre en torno a Montiel, varios futbolistas comenzaron a ganar protagonismo en las especulaciones.

Todos ellos integraron la prelista ampliada confeccionada por el cuerpo técnico meses atrás y ya tuvieron contacto con el ciclo de la Selección en diferentes momentos.

Entre los nombres que aparecen en consideración figuran Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez.

Cada uno ofrece características distintas y podría aportar soluciones específicas según las necesidades que determine el entrenador.

Buendía aporta creatividad y capacidad ofensiva en los últimos metros. Perrone aparece como una alternativa interesante para el mediocampo, mientras que Guido Rodríguez representa una opción de experiencia y equilibrio táctico.

No obstante, las mayores posibilidades parecen concentrarse en dos jugadores en particular.

Giay y Capaldo, los principales candidatos

Dentro de la lista de posibles incorporaciones, Agustín Giay y Nicolás Capaldo son quienes aparecen mejor posicionados para quedarse con el último cupo.

La razón principal tiene relación directa con los problemas físicos que afectaron a Montiel y también a Nahuel Molina durante la preparación.

Ante ese escenario, ambos futbolistas fueron convocados para participar de los amistosos previos al Mundial y tuvieron la oportunidad de trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Ese conocimiento previo juega a su favor.

Scaloni valora especialmente a los jugadores que ya conocen la dinámica interna de la Selección y pueden adaptarse rápidamente a las exigencias del grupo.

Además, tanto Giay como Capaldo ofrecen versatilidad, una característica muy apreciada en torneos cortos donde la capacidad para desempeñarse en distintas posiciones puede resultar determinante.

Por estas razones, muchos observadores consideran que la definición podría inclinarse hacia alguno de ellos si finalmente se produce una nueva baja.