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LISTA DEFINITIVA

Lionel Scaloni confirmó la lista de los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El director técnico entregó este la nómina definitiva de los futbolistas que estarán presentes en la Copa del Mundo. Todos los nombres.

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Lionel Scaloni da la lista de convocados de la Selección Argentina. Foto: NA

Lionel Scaloni da la lista de convocados de la Selección Argentina. Foto: NA

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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La nómina de la “Albiceleste” generó expectativa por algunas presencias y ausencias inesperadas, luego de que el DT presentara semanas atrás una prelista de 55 jugadores. La FIFA había fijado como fecha límite el 30 de mayo para entregar las listas oficiales, que serán publicadas el 2 de junio.

Con Lionel Messi como capitán y referentes históricos como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, Scaloni apostó también por jóvenes que vienen ganando terreno en Europa y en la Selección. También está Gonzalo Montiel y se quedó afuera el Huevo Marcos Acuña.

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La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Volantes

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros

  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
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La lista de convocados de la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;Foto: AFA

La lista de convocados de la Selección Argentina. Foto: AFA

Los amistosos de Argentina antes del Mundial 2026

Antes del debut oficial en la Copa del Mundo, la Selección Argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos para llegar con ritmo futbolístico y ajustar los últimos detalles.

  • Argentina vs Honduras: sábado 6 de junio en Texas
  • Argentina vs Islandia: martes 9 de junio en Alabama

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

El sorteo determinó que la Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Los partidos se disputarán entre Kansas y Dallas.

Fecha 1

  • Argentina vs Argelia: martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas

Fecha 2

  • Argentina vs Austria: lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas

Fecha 3

  • Argentina vs Jordania: sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas

Con Messi al frente y una base consolidada tras los últimos torneos internacionales, la Selección Argentina buscará defender el título y volver a pelear por la gloria en el Mundial 2026.

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