Lionel Scaloni confirmó la lista de los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Volantes

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

SA para EEUU La lista de convocados de la Selección Argentina. Foto: AFA

Los amistosos de Argentina antes del Mundial 2026

Antes del debut oficial en la Copa del Mundo, la Selección Argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos para llegar con ritmo futbolístico y ajustar los últimos detalles.

Argentina vs Honduras: sábado 6 de junio en Texas

Argentina vs Islandia: martes 9 de junio en Alabama

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

El sorteo determinó que la Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Los partidos se disputarán entre Kansas y Dallas.

Fecha 1

Argentina vs Argelia: martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas

Fecha 2

Argentina vs Austria: lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas

Fecha 3

Argentina vs Jordania: sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas

Con Messi al frente y una base consolidada tras los últimos torneos internacionales, la Selección Argentina buscará defender el título y volver a pelear por la gloria en el Mundial 2026.