Lionel Scaloni confirmó la lista de los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.
El director técnico entregó este la nómina definitiva de los futbolistas que estarán presentes en la Copa del Mundo. Todos los nombres.
Lionel Scaloni da la lista de convocados de la Selección Argentina. Foto: NA
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.
La nómina de la “Albiceleste” generó expectativa por algunas presencias y ausencias inesperadas, luego de que el DT presentara semanas atrás una prelista de 55 jugadores. La FIFA había fijado como fecha límite el 30 de mayo para entregar las listas oficiales, que serán publicadas el 2 de junio.
Con Lionel Messi como capitán y referentes históricos como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, Scaloni apostó también por jóvenes que vienen ganando terreno en Europa y en la Selección. También está Gonzalo Montiel y se quedó afuera el Huevo Marcos Acuña.
Antes del debut oficial en la Copa del Mundo, la Selección Argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos para llegar con ritmo futbolístico y ajustar los últimos detalles.
El sorteo determinó que la Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Los partidos se disputarán entre Kansas y Dallas.
Con Messi al frente y una base consolidada tras los últimos torneos internacionales, la Selección Argentina buscará defender el título y volver a pelear por la gloria en el Mundial 2026.