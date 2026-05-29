El tajante descargo de Thiago Medina tras el video a los besos con una famosa que causó revuelo

Sin embargo, pese al impacto que causó el clip, gran parte de los seguidores del joven interpretó la situación como algo circunstancial y no como el comienzo de una relación formal. En medio de toda la repercusión, Thiago también llamó la atención por responder con total sinceridad a la propuesta de un seguidor, quien le sugirió sumarse al mundo del entretenimiento para adultos.

Tomándose el comentario con humor, el ex hermanito admitió que abrir una cuenta en OnlyFans podría convertirse en una alternativa a futuro si sus emprendimientos actuales no prosperan. Así, dejó en claro que no descarta distintas opciones laborales mientras continúa intentando consolidar su presente económico.

Cabe recordar que, tras salir de la casa de Gran Hermano, el joven apostó primero por una verdulería y luego se enfocó en la comercialización de teléfonos celulares mediante e-commerce. En paralelo, muchos usuarios en redes destacaron la honestidad con la que enfrenta esta nueva etapa de su vida y pidieron respeto por su intimidad.

Además, el mediático atravesó el año pasado un delicado problema de salud que estuvo a punto de costarle la vida, una experiencia que modificó por completo su manera de mostrarse públicamente. Por eso, hoy su prioridad parece estar enfocada en sus proyectos personales y laborales antes que en comenzar una nueva historia de amor.

Thiago Medina y Daniela Celis

Cuál es el video de Thiago Medina a los besos con una influencer chilena que disparó rumores de romance

Luego de sincerarse públicamente sobre el dolor que le generó la separación de Daniela Celis, Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la escena esta semana por una situación que despertó fuertes rumores sobre un posible nuevo romance. Si bien en los últimos meses circularon distintas versiones acerca de una reconciliación con la madre de sus gemelas, nada de eso terminó concretándose y ahora un video del ex Gran Hermano con una influencer chilena revolucionó las redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers, quien mostró al joven muy cerca de Karina, una streamer y creadora de contenido para OnlyFans oriunda de Chile. En el material, ambos aparecen a los besos y compartiendo un momento de gran complicidad, lo que rápidamente dio lugar a especulaciones sobre un vínculo sentimental entre ellos.

“Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para OnlyFans y ya la sigue en Instagram”, escribió Flowers junto al video que no tardó en viralizarse entre los seguidores del mediático.

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Según trascendió, Karina se dedica al streaming y al contenido para plataformas digitales. Además, el periodista contó que recientemente la influencer regresó a Chile y que durante una transmisión en vivo, Thiago lanzó una frase que alimentó todavía más las versiones de romance. “Se va a repetir”, habría comentado el ex participante de Gran Hermano sobre el encuentro que compartieron.

Pero el escándalo no terminó ahí. Paralelamente a los rumores sobre este supuesto acercamiento amoroso, Thiago Medina volvió a generar repercusión por otro video que publicó junto a la streamer en sus redes sociales y que muchos usuarios calificaron como polémico por el tono de las imágenes.

En el clip se lo podía ver rodeado de varias mujeres dentro de un living, entre ellas Karina, protagonizando escenas que rápidamente generaron debate entre los internautas. Algunas secuencias mostraban a las jóvenes tocándolo frente a cámara y otras incluían personas atadas con correas y distintas situaciones sugestivas, algo que provocó una catarata de comentarios y reacciones en redes sociales.