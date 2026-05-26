Mapa del Mundial: la FIFA confirmó cuáles serán las sedes de entrenamiento de las 48 selecciones

Cómo se distribuyen los búnkers de las selecciones entre los tres países organizadores

La distribución de los centros de operaciones responde tanto a la infraestructura disponible en cada región como a rigurosos criterios logísticos y geográficos de cara a la fase de grupos. Según detalló el ente regulador en su página web, Estados Unidos acogerá a 39 selecciones, mientras que México recibirá a 7 y Canadá a 2.

El proceso de selección comenzó oficialmente en 2024, cuando la FIFA presentó una lista inicial de más de 60 opciones de primer nivel, la cual fue depurada en 2025. Tras el sorteo final, los equipos terminaron de elegir sus locaciones definitivas.

Dónde se entrenará y alojará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La delegación defensora de la corona mundialista ya tiene definidas sus coordenadas de preparación. La campeona Argentina establecerá su base de operaciones en Kansas City, específicamente en el Centro de Entrenamiento del Sporting KC.

Esta decisión consolidará a dicha localidad como uno de los máximos polos de atención mediática y deportiva, ya que la Scaloneta no estará sola en la zona: Kansas también recibirá a los planteles de Argelia, Inglaterra y Países Bajos.

Argelia: Se instalará en la Universidad de Kansas.

Inglaterra: Trabajará en el Swope Soccer Village.

Países Bajos: Utilizará el Centro de Entrenamiento del KC Current.

Cabe recordar que el estreno absoluto del combinado liderado por Lionel Scaloni será, justamente, en dicha ciudad. La selección argentina iniciará la defensa de su corona continental y mundial el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, en el marco del Grupo J.

Por qué la selección de Irán tendrá su base de entrenamiento en México

Una de las novedades más comentadas de la presentación oficial involucra razones estrictamente extrafutbolísticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó que su país permitió la instalación de la base de Irán en Tijuana, decisión tomada para evitar las restricciones de visado que Estados Unidos aplica a esa nación. El plantel asiático trabajará de forma definitiva en el Centro Xoloitzcuintle.

Además de Irán, el territorio mexicano albergará a otros seis combinados: Colombia (Guadalajara), República de Corea (Guadalajara), México (Ciudad de México), Sudáfrica (Pachuca), Túnez (Monterrey) y Uruguay (Cancún). Por su parte, Canadá y Panamá establecerán sus campamentos base en suelo canadiense, mientras que el resto de los competidores completará su estadía en los distintos puntos de los Estados Unidos.

Cuándo empieza el Mundial 2026 y dónde se juega la gran final

Esta histórica edición marcará un antes y un después en el fútbol global al estrenar un formato sin precedentes con 48 seleccionados nacionales y un total de 104 partidos.

El torneo comenzará el próximo jueves 11 de junio, cuando la pelota vuelva a rodar en México durante el partido inaugural en el que el Tri enfrente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. El exigente camino de competencia continental se extenderá por poco más de un mes, hasta coronar al nuevo campeón del mundo el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York - Nueva Jersey.

Las sedes de entrenamiento de las 48 selecciones en el Mundial 2026

Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)

Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)

Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)

Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)

Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Inglaterra: Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village)

España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)

Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)

Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)

Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Países Bajos: Kansas City, Missouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)

Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)

Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)

Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)

Qatar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)

Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Suiza: San Diego, California (SDJA)

Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)

Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)