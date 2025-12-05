En vivo Radio La Red
Mundial 2026: se conocieron los rivales de la Selección Argentina para la fase de grupos

La Selección Argentina ya conoce a los rivales a los que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Foto: Reuters 

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol: será el primero con 48 selecciones, 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, y un formato ampliado que incorpora una fase adicional de eliminación directa. El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca —que hará historia al convertirse en el primer estadio en recibir tres inauguraciones mundialistas— y la final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

La Selección Argentina, defensora del título obtenido en Qatar 2022, ya conoce el primer paso de su recorrido: Argelia, Austria y Jordania serán los rivales del Grupo J, aunque aún resta que la FIFA confirme este viernes las sedes definitivas y los días exactos, que están sujetos a modificaciones.

Cuándo jugará Argentina sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

A la espera de la oficialización, la agenda provisoria establece que la Scaloneta debutaría el martes 16 de junio ante Argelia, con dos posibles sedes: el Kansas City Stadium o el San Francisco Bay Area Stadium.

El segundo partido sería el lunes 22 de junio, frente a Austria, en el Dallas Stadium o nuevamente en el estadio de la Bahía de San Francisco.

El cierre del grupo está pautado para el sábado 27 de junio, contra Jordania, en Kansas City o Dallas. Como sucede en esta edición del Mundial, la FIFA maneja distintas alternativas de sede según logística, operación y rotación entre las ciudades anfitrionas.

¿Puede Argentina cruzarse con España en 16avos?

Sí, y es uno de los escenarios más relevantes del cuadro potencial. Antes del sorteo ya estaba definido que Argentina no podía enfrentar a ningún anfitrión (Estados Unidos, México o Canadá) ni a los otros cabezas de serie del bombo 1: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En los 16avos de final, si Argentina termina primera en el Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H, conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Si la Selección queda segunda, jugará contra el primero del H. Si clasifica como uno de los ocho mejores terceros, se cruzará con un líder de zona.

Esto implica que un cruce temprano con España es posible si ambos terminan en posiciones específicas. Un duelo entre dos campeones del mundo en esta etapa sería uno de los encuentros más atractivos del torneo.

¿Será este el último Mundial de Lionel Messi?

Aunque en una entrevista reciente Lionel Messi no confirmó al 100% su participación, todo indica que Estados Unidos–México–Canadá 2026 podría ser su última aparición mundialista. El capitán argentino ya disputó cinco ediciones (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), coronándose campeón en Qatar y dejando abierta la posibilidad de una última danza.

El magnetismo del posible adiós de Messi agrega un condimento emocional especial para los hinchas, que sueñan con verlo una vez más en una Copa del Mundo.

Cómo es el formato del Mundial 2026 y cuántos equipos avanzan

El nuevo formato divide a las selecciones en 12 grupos de cuatro equipos. Avanzarán a 16avos de final:

  • los dos primeros de cada grupo

  • los ocho mejores terceros

A partir de esa instancia comenzará un camino de eliminación directa hasta llegar a la final en Nueva York.

Cinco de los mejores terceros enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los otros tres chocarán con los punteros de los grupos A, B y D, donde los cabezas de serie ya estaban preestablecidos: México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cuáles son las sedes del Mundial 2026?

El torneo tendrá 104 partidos distribuidos entre 16 ciudades.

Estados Unidos será el principal anfitrión con 11 sedes, entre ellas Los Ángeles, Miami, Seattle, Nueva York/Nueva Jersey, Kansas City y Dallas.

México aportará tres estadios: el Azteca (Ciudad de México), el Akron (Guadalajara) y el BBVA (Monterrey).

Canadá participará con dos: Toronto y Vancouver.

¿Cómo se prepara Argentina para la Copa del Mundo?

El seleccionado tiene dos ventanas para seguir afinando detalles. En marzo, existe la posibilidad de disputar la Finalissima contra España, y en la semana previa al Mundial habrá espacio para uno o dos amistosos más.

La Scaloneta, que bajo la conducción de Lionel Scaloni conquistó dos Copa América, la Finalissima y el Mundial 2022, buscará en 2026 agregar la cuarta estrella y alcanzar a Italia y Alemania en la tabla histórica.

EL CALENDARIO A CONFIRMAR DE ARGENTINA

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia (Kansas City Stadium)

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium)

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium)

*Los días y sedes serán confirmados este sábado 6/12/2025 por FIFA

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.

