La furia de Mario Pergolini contra el notero de LAM: la firme respuesta del periodista

El enfrentamiento reaviva la histórica tensión entre los programas de espectáculos y ciertas figuras del medio que cuestionan la dinámica del “móvil en la calle”. Esta vez, la polémica quedó instalada con fuerza, y, como suele ocurrir, promete nuevos capítulos.

¿Cuánto midió la nota de La China Suárez en el programa de Mario Pergolini?

El 14 de noviembre, La China Suárez estuvo en El Trece para grabar una entrevista exclusiva junto a Mario Pergolini, después de varios escándalos por los lugares a los que asistiría.

Luego de que Olga le diera la negativa y se cancelara la nota en Luzu, Otro día perdido fue el lugar el que eligió para promocionar su último trabajo y hablar de su vida privada. Y para sorpresa de todos, Mauro Icardi también estuvo en el living del ex CQC.

En materia de rating, el ciclo que se emite por El Trece lograba 6.0 puntos de rating a las 23:02, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

A las 23:13, el programa de Mario Pergolini lograba 6.4 puntos de rating en El Trece mientras que la repetición del partido de Argentina con Angola medía en Telefe 4.0 puntos.

A las 23:18, Otro día perdido se mantenía con 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe que tocaba los 3.8 puntos.

A las 23:31, Mario Pergolini continuaba con la entrevista a La China Suárez y el rating subía a 7.7 puntos para El Trece. Por su lado, Telefe estaba en 3.4 puntos.

A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating. El partido de Argentina y Angola en Telefe registraba 3.3 puntos.

A las 23:44, el ciclo de Pergolini seguía en la pantalla de El Trece con 7.1 puntos de rating y Telefe con la repetición del partido amistoso con 3.2 puntos.

A las 23:58, Otro día perdido (El Trece) lograba su pico máximo de 7.9 puntos de rating con La China y Mauro Icardi juntos por primera vez en televisión. Telefe en ese momento tocaba un piso de 2.2 puntos.