Luciana Salazar dejó a todos sin palabras al revelar su talle de lolas: "Debo tener..."

Luciana Salazar lanzó su propia feria americana de ropa y, para concretar una venta con Nancy Duré, tuvo que revelar sus medidas de busto.

5 dic 2025, 17:15
Luciana Salazar dio sus primeros pasos como modelo a fines de los años 90, pero fue en los 2000 cuando realmente explotó y alcanzó un nivel de popularidad que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del país. Aunque nunca abandonó del todo su carrera en los medios, en el último tiempo decidió diversificar sus ingresos y sorprendió con un proyecto completamente distinto: lanzó su propia feria americana online, un espacio donde pone a la venta parte de su vestidor.

Y, como suele pasar en el universo de las celebrity entrepreneurs, para que la tienda funcione no alcanza solo con colgar la ropa: Luciana sabe que tiene que sumar su toque personal. Por eso, además de ofrecer prendas que usó en eventos, producciones y hasta en momentos icónicos de su vida pública, también comparte la historia detrás de cada pieza. Y, por supuesto, suma un dato clave para cualquier compradora: el talle exacto y cómo calza cada prenda, consciente de que esa información puede definir —o arruinar— una venta.

En este contexto, y tras el interés de Nancy Duré en comprarle una prenda —quien comentó que tenía 95 de busto— salió a la luz cuánto tiene realmente la modelo, luego de que Pampito se lo preguntara en pleno vivo: “Vos sos muy chiquitita... ¿Cuánto medís de busto?

Entonces, exconejita y referente de una plataforma para adultos respondió generando intriga: “No tengo tanto como piensan”. Ahí argumentó: “Lo que pasa es que al ser chiquitita y tener espalda chiquita parece mucho pero en realidad debo tener 90 centímetros de perímetro alrededor del pecho".

Cuál es la situación económica de Luciana Salazar

En septiembre de 2025, y en medio de la batalla legal con Martín Redrado, Luciana Salazar confesó que estaba atravesando una fuerte crisis económica y no llegaba a fin de mes.

En una charla con Puro Show (El Trece), no ocultó su molestia al referirse a la situación: aseguró que “el cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”.

En el mismo segmento, la mediática reconoció que, con el paso del tiempo, su estabilidad económica se fue complicando y que cubrir el alquiler se volvió cada vez más difícil: El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación.

Y fue más allá al remarcar: “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”.

Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad. Los que lo conocen a Redrado, dicen que si él quiere, termina con todo esto en un segundo, pero no quiere por algo emocional. Y yo no voy a soltar los derechos de mi hija”, apuntó contra Redrado.

