Luciana Salazar dejó a todos sin palabras al revelar su talle de lolas: "Debo tener..."

Cuál es la situación económica de Luciana Salazar

En septiembre de 2025, y en medio de la batalla legal con Martín Redrado, Luciana Salazar confesó que estaba atravesando una fuerte crisis económica y no llegaba a fin de mes.

En una charla con Puro Show (El Trece), no ocultó su molestia al referirse a la situación: aseguró que “el cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”.

En el mismo segmento, la mediática reconoció que, con el paso del tiempo, su estabilidad económica se fue complicando y que cubrir el alquiler se volvió cada vez más difícil: “El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”.

Y fue más allá al remarcar: “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”.

“Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad. Los que lo conocen a Redrado, dicen que si él quiere, termina con todo esto en un segundo, pero no quiere por algo emocional. Y yo no voy a soltar los derechos de mi hija”, apuntó contra Redrado.