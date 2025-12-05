Conocé a "El Mudo" y "Solpi" los productores de Intrusos, el programa insignia de América TV

Al tiempo que Solpi confesó lo que significa hacer el programa de espectáculos referente de la televisión argentina desde hace años. "Intrusos es parte de nuestra vida. Es muy importante estos 25 años para nosotros, durante los cuales pasó montón de gente importantísima", aseguró mientras señaló que los cambios que transitó el ciclo este año "siempre son para bien, siempre son bienvenidos y estamos contentos".

Cómo fue el regreso de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a la conducción de Intrusos

Asimismo, sobre la vuelta de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a la conducción de Intrusos este año, tanto Solpi como El Mudo coincidieron en que ha sido "un cambio de aire fresco porque los chicos tienen un estilo divertido para contar las noticias, para generarlas".

Claro que el tema Martín Fierro no resulta una cuestión menor. "Uno cuando empieza a laburar en la tele (dice) che me gustaría ganar un Martín Fierro algún día", confesó Salinas mientras admitió que estando en Intrusos pensaban "nunca nos va a pasar". "Siempre lo destrozamos, pero un día pasó y sucedió... Y creo que se lo merecía el programa", reflexionó orgulloso por el reconocimiento al incansable trabajo diario de un equipo enorme que hoy le toca comandar; mientras que su compañera destacó: "Son 25 años ininterrumpidos de programa. Algún día tenía que pasar".

Por último, sobre cómo se manejan dentro de un canal que tiene toda su programación en vivo y muchos de ellos abordan la temática del mundo del espectáculo, los productores de Intrusos se sinceraron.

"Yo creo que nos retroalimentamos todo el tiempo. No es la misma gente que nos mira a nosotros, los que miran a ellos" analizó Salinas, al tiempo que Pisani concluyó asegurando que están "todos en el mismo equipo".

