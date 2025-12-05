Conocé a "El Mudo" y "Solpi" los productores de Intrusos, el programa insignia de América TV
Martín Salinas y Sol Pisani son las cabezas que ponen en marcha la maquinaria de Intrusos, el programa de espectáculos de América TV que desde hace 25 años está al aire ininterrumpidamente y acaba de ser distinguido con el Martín Fierro. Pasá y conocelos.
Detrás del motor que impulsa aIntrusos, el histórico ciclo de América TV con un cuarto de siglo al aire, están Martín Salinas y Sol Pisani, las mentes que mantienen en movimiento el engranaje del ciclo que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comandan todos los mediodías contando todas las novedades del mundo de la farándula con su particular sello.
Lo cierto es que mientras Martín Salinas -El Mudo tal como lo llaman todos en el canal- lleva más de una década en el equipo del programa, lo que por su experiencia lo llevó a tomar las riendas, convirtiéndose en el actual productor general del ciclo; Sol Pisani -Solpi como cariñosamente la llaman al aire- es su coequiper quien, como productora ejecutiva, se ocupa de que no quede afuera ningún tema de la agenda mediática en la nave insignia del canal de Palermo.
En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, El Mudo y Solpi revelaron cómo fue este particular año para Intrusos con el regreso de Lussich y Pallares en el 25 aniversario del programa, qué significó ganar el Martín Fierro en la edición internacional de la tradicional distinción de APTRA, así como también cómo es el día a día del icónico programa en un canal en el que conviven varios ciclos que abordan la actualidad del espectáculo.
Concretamente, sobre cómo ha sido este año de cambios para la producción de Intrusos con el regreso de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al icónico programa de espectáculos del canal del cubo, El Mudo admitió que resultó "muy movilizante", sobre todo porque 25 años de programa "es un montón". "En diferentes etapas, con diferentes conductores, con diferentes estilos, éste fue un año cargado de emociones para nosotros", confió apenas minutos después de la vorágine del aire.
Al tiempo que Solpi confesó lo que significa hacer el programa de espectáculos referente de la televisión argentina desde hace años. "Intrusos es parte de nuestra vida. Es muy importante estos 25 años para nosotros, durante los cuales pasó montón de gente importantísima", aseguró mientras señaló que los cambios que transitó el ciclo este año "siempre son para bien, siempre son bienvenidos y estamos contentos".
Cómo fue el regreso de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a la conducción de Intrusos
Asimismo, sobre la vuelta de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a la conducción de Intrusos este año, tanto Solpi como El Mudo coincidieron en que ha sido "un cambio de aire fresco porque los chicos tienen un estilo divertido para contar las noticias, para generarlas".
Claro que el tema Martín Fierro no resulta una cuestión menor. "Uno cuando empieza a laburar en la tele (dice) che me gustaría ganar un Martín Fierro algún día", confesó Salinas mientras admitió que estando en Intrusos pensaban "nunca nos va a pasar". "Siempre lo destrozamos, pero un día pasó y sucedió... Y creo que se lo merecía el programa", reflexionó orgulloso por el reconocimiento al incansable trabajo diario de un equipo enorme que hoy le toca comandar; mientras que su compañera destacó: "Son 25 años ininterrumpidos de programa. Algún día tenía que pasar".
Por último, sobre cómo se manejan dentro de un canal que tiene toda su programación en vivo y muchos de ellos abordan la temática del mundo del espectáculo, los productores de Intrusos se sinceraron.
"Yo creo que nos retroalimentamos todo el tiempo. No es la misma gente que nos mira a nosotros, los que miran a ellos" analizó Salinas, al tiempo que Pisani concluyó asegurando que están "todos en el mismo equipo".