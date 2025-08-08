No es Estudiantes: tras rescindir en Boca, Marcos Rojo está cerca de firmar en un equipo de primera división

Hoy, solo un cambio radical en el panorama podría reactivar la operación.

Cómo surge la opción de Racing

Días atrás, Racing había sondeado la situación de Rojo sin avances significativos. Pero su salida de Boca reconfiguró el escenario. El entrenador Gustavo Costas lo considera un refuerzo de jerarquía y desde la dirigencia ya hay gestiones previstas para este viernes.

El cronograma es ajustado: Rojo rescindirá su contrato con Boca a las 11 de la mañana y, posteriormente, su representación mantendría una reunión con Racing para intentar cerrar el acuerdo.

Qué plazos maneja la Academia para fichar a Rojo

El tiempo apremia. Este viernes a las 18 cierra el período de inscripción para los equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores. Existe la posibilidad de anotar hasta tres futbolistas de forma provisoria hasta el lunes a las 12, pero cualquier operación deberá definirse con rapidez.

En el plano local, Racing también debería liberar un cupo para sumar al defensor. Esto podría resolverse con la salida de Emiliano Saliadarre, que está cerca de pasar a Miramar Misiones de Uruguay.

Si la incorporación no se concreta ahora, habría una nueva ventana en los cuartos de final de la Copa, siempre y cuando el equipo supere a Peñarol de Montevideo.

Qué significa este cambio de rumbo para Rojo

El giro en las negociaciones deja a Rojo frente a una decisión determinante en su carrera. Con 35 años y experiencia en la Selección Argentina, Manchester United, Estudiantes y Boca, su llegada a Racing le permitiría mantenerse en un equipo competitivo, con participación en torneos internacionales y objetivos importantes en la segunda parte del año.

Para Racing, en tanto, sería un refuerzo de peso en defensa y un líder con recorrido en instancias decisivas. El desenlace, no obstante, depende de que ambas partes logren cerrar la operación antes de los plazos establecidos.