En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Marcos Rojo
Fin de ciclo

Marcos Rojo rescindió contrato con Boca: los motivos y detalles del acuerdo

El defensor y el club llegaron a un acuerdo para finalizar el vínculo antes de diciembre. El ex futbolista de la Selección argentina jugó 119 partidos y ganó cuatro títulos.

Marcos Rojo rescindió contrato con Boca.

Marcos Rojo rescindió contrato con Boca.

Fin de ciclo. Este jueves, Boca y Marcos Rojo acordaron la rescisión de contrato de común acuerdo, poniendo fin a la relación que unía al defensor con el club hasta diciembre de 2025, luego de que el defensor fuera separado del plantel profesional.

Leé también Chicho Serna rompió el silencio tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca: "Ya..."
chicho serna rompio el silencio tras su salida del consejo de futbol de boca: ya...

La decisión se tomó luego de dos reuniones urgentes entre el jugador y la dirigencia, que finalmente destrabaron una situación que venía tensionada en lo deportivo y en lo interno del vestuario.

Según trascendió, el club abonará al jugador hasta el último día trabajado y Rojo resignará los meses restantes de contrato.

En la primera reunión de este jueves, el futbolista había rechazado la propuesta, argumentando que esa era la oferta que él mismo había hecho durante el Mundial de Clubes, cuando aún estaba abierto el mercado de pases y tenía más opciones para continuar su carrera. Sin embargo, durante la tarde reconsideró y comunicó su aceptación.

77YTFPTSVFDO7INM752MHV4DJI
Marcos Rojo acept&oacute; la propuesta de Boca y rescinde su contrato (Foto: AFP)

Marcos Rojo aceptó la propuesta de Boca y rescinde su contrato (Foto: AFP)

El paso de Marcos Rojo por Boca

Rojo llegó a Boca en febrero de 2021 y disputó 119 partidos, en los que marcó nueve goles y fue expulsado en cuatro ocasiones.

Durante su estadía, ganó cuatro títulos con el club:

  • Copa Argentina 2019/2020 (postergada por la pandemia)
  • Copa de la Liga 2022
  • Liga Argentina 2022
  • Supercopa Argentina 2022

Los motivos de la salida

La relación entre Rojo y el cuerpo técnico liderado por Miguel Russo no era buena y el vínculo con parte de la hinchada también se había deteriorado. El defensor fue acusado en distintas oportunidades de perjudicar al equipo desde el vestuario, lo que sumó tensión a su continuidad.

En las últimas semanas el ex Manchester United y Selección argentina, había sido separado del plantel profesional por una decisión técnica junto con otros futbolistas que no iban a ser tenido en cuenta para la temporada que acaba de arrancar.

Con esta decisión, Boca desactiva un conflicto que amenazaba con crecer y deja libre al jugador para buscar nuevo destino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Marcos Rojo
Notas relacionadas
Boca en reconstrucción: quiénes son los candidatos que analiza Riquelme para liderar el nuevo proyecto deportivo
Se plantó: la figura de Boca que quiere irse y pidió que lo vendan
Es oficial: el comunicado de Boca para anunciar la disolución del Consejo de Fútbol

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar