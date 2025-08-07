Marcos Rojo rescindió contrato con Boca: los motivos y detalles del acuerdo

77YTFPTSVFDO7INM752MHV4DJI Marcos Rojo aceptó la propuesta de Boca y rescinde su contrato (Foto: AFP)

El paso de Marcos Rojo por Boca

Rojo llegó a Boca en febrero de 2021 y disputó 119 partidos, en los que marcó nueve goles y fue expulsado en cuatro ocasiones.

Durante su estadía, ganó cuatro títulos con el club:

Copa Argentina 2019/2020 (postergada por la pandemia)

Copa de la Liga 2022

Liga Argentina 2022

Supercopa Argentina 2022

Los motivos de la salida

La relación entre Rojo y el cuerpo técnico liderado por Miguel Russo no era buena y el vínculo con parte de la hinchada también se había deteriorado. El defensor fue acusado en distintas oportunidades de perjudicar al equipo desde el vestuario, lo que sumó tensión a su continuidad.

En las últimas semanas el ex Manchester United y Selección argentina, había sido separado del plantel profesional por una decisión técnica junto con otros futbolistas que no iban a ser tenido en cuenta para la temporada que acaba de arrancar.

Con esta decisión, Boca desactiva un conflicto que amenazaba con crecer y deja libre al jugador para buscar nuevo destino.