Marcos Rojo rescindió contrato con Boca: los motivos y detalles del acuerdo

Fin de ciclo. Este jueves, Boca y Marcos Rojo acordaron la rescisión de contrato de común acuerdo, poniendo fin a la relación que unía al defensor con el club hasta diciembre de 2025, luego de que el defensor fuera separado del plantel profesional.
La decisión se tomó luego de dos reuniones urgentes entre el jugador y la dirigencia, que finalmente destrabaron una situación que venía tensionada en lo deportivo y en lo interno del vestuario.
Según trascendió, el club abonará al jugador hasta el último día trabajado y Rojo resignará los meses restantes de contrato.
En la primera reunión de este jueves, el futbolista había rechazado la propuesta, argumentando que esa era la oferta que él mismo había hecho durante el Mundial de Clubes, cuando aún estaba abierto el mercado de pases y tenía más opciones para continuar su carrera. Sin embargo, durante la tarde reconsideró y comunicó su aceptación.
Rojo llegó a Boca en febrero de 2021 y disputó 119 partidos, en los que marcó nueve goles y fue expulsado en cuatro ocasiones.
La relación entre Rojo y el cuerpo técnico liderado por Miguel Russo no era buena y el vínculo con parte de la hinchada también se había deteriorado. El defensor fue acusado en distintas oportunidades de perjudicar al equipo desde el vestuario, lo que sumó tensión a su continuidad.
En las últimas semanas el ex Manchester United y Selección argentina, había sido separado del plantel profesional por una decisión técnica junto con otros futbolistas que no iban a ser tenido en cuenta para la temporada que acaba de arrancar.
Con esta decisión, Boca desactiva un conflicto que amenazaba con crecer y deja libre al jugador para buscar nuevo destino.