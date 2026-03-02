En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Gallardo
FÚTBOL

La contundente determinación de los referentes de River tras la salida de Marcelo Gallardo

Luego de la salida de Marcelo Gallardo, los referentes del plantel tomaron una importante determinación que sorprendió al Mundo River. Los detalles.

La contundente determinación de los referentes de River tras la salida de Marcelo Gallardo

En River Plate saben que la salida de Marcelo Gallardo no fue un episodio más. La renuncia del entrenador más ganador de la historia del club dejó una herida reciente que necesita cicatrizar rápido para cambiar el clima y comenzar a proyectar una nueva etapa.

Leé también River le ganó 3 a 1 a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo
river le gano 3 a 1 a banfield en la despedida de marcelo gallardo

En ese contexto, el plantel dio un gesto concreto: todos los jugadores viajaron a Mendoza para el partido ante Independiente Rivadavia, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura. La iniciativa no fue casual ni protocolar. Surgió por impulso de los referentes del vestuario como un mensaje claro de unidad.

image

La decisión apunta a marcar un punto de partida después de días convulsionados en Núñez, donde las internas del vestuario tomaron protagonismo y el clima se volvió tenso. El viaje completo del plantel busca transmitir cohesión en un momento sensible.

Qué rol tuvieron los referentes y la dirigencia en la decisión

La idea nació puertas adentro. Las voces más influyentes del vestuario se pusieron de acuerdo y trasladaron la propuesta a la dirigencia como pedido formal. La respuesta fue inmediata y sin objeciones: el club acompañó la determinación como señal de sintonía con el grupo.

En el Hotel Diplomatic, donde se aloja la delegación en Mendoza, están presentes todos los futbolistas del plantel profesional. De hecho, el entrenador interino, Marcelo Escudero, no dio a conocer públicamente la lista de convocados para el encuentro, aunque trascendió que ninguno de los jugadores se quedó en Buenos Aires.

La conducción técnica atraviesa una transición. Escudero está al frente de manera interina, a la espera de la llegada de Eduardo Coudet. En ese escenario, el respaldo interno y la imagen de grupo unido adquieren un valor simbólico adicional.

Desde el club explican que son conscientes de que el verdadero apoyo se demostrará con resultados dentro de la cancha. Sin embargo, remarcan que el hecho de que todo el plantel “dé la cara” en este contexto representa un primer paso necesario para recomponer energías.

Qué impacto puede tener este gesto en el futuro inmediato del equipo

River atraviesa días de reconstrucción emocional. La salida de Gallardo no solo implicó el cierre de un ciclo exitoso, sino también la descompresión de tensiones que se habían generado en el último tiempo. Las internas del vestuario ocuparon la escena en los días previos, con Marcos Acuña en el centro de la polémica.

Ante ese panorama, el viaje conjunto funciona como una señal hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, busca fortalecer la cohesión del grupo y reconstruir la confianza mutua. Hacia afuera, transmite la intención de cambiar la imagen y enfocarse en lo deportivo.

En la historia reciente del club sobran antecedentes que demuestran que lo extrafutbolístico puede convertirse en un factor determinante. El componente emocional, la unidad del plantel y la fortaleza interna fueron, en distintos momentos, motores que impulsaron buenos rendimientos en el campo de juego.

El partido ante Independiente Rivadavia será la primera prueba en esta nueva etapa. Más allá del resultado, el mensaje ya está dado: el plantel decidió mostrarse unido en un momento de transición.

River apuesta a un “borrón y cuenta nueva”. La herida por la salida del Muñeco todavía es reciente, pero el grupo eligió dar un gesto concreto para empezar a sanar. Ahora, el desafío será trasladar esa cohesión al césped y comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia del club.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Gallardo
Notas relacionadas
Marcelo Gallardo se despidió de River con un mensaje emotivo: "Simplemente..."
River y Eduardo Coudet llegaron a un acuerdo: qué falta para que se convierta en el nuevo entrenador
Insólita escena en Turquía: Matías Kranevitter se negó a salir cuando iba a ser reemplazado

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar