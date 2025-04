¡Otra vez! Video: Jack Doohan ocasionó un brutal accidente y destrozó completamente el auto

"Estoy OK", dijo el piloto por radio, aunque tardó varios minutos en poder salir del habitáculo. Y, cuando lo hizo, salió cojeando.

Doohan acudió al centro médico, donde se acercó también su padre, el mítico campeón de motociclismo Mick Doohan, y salió recuperado, aunque ahora el equipo tendrá que trabajar a contrarreloj para llegar a los Libres 3 con el monoplaza reparado.

Jack Doohan y un doble golpe en Suzuka: entre el accidente y la presión por su asiento

colapinto-y-doohanjpg.webp El nuevo choque de Jack Doohan complica aún más su situación en Alpine. ¿Subirá este año Franco Colapinto? (Foto: archivo)

El impacto en la FP2 del GP de Japón no solo dejó secuelas físicas para Jack Doohan, sino que también complicó aún más su situación en la F1. El australiano ya había cedido su monoplaza en la FP1 al local Ryo Hirakawa, quien sería su principal reemplazo en caso de que no pueda continuar en el fin de semana. Franco Colapinto, la alternativa más evidente, no está en el circuito y solo un vuelo privado le permitiría llegar a la FP3 del sábado.

Este nuevo revés se suma a una serie de incidentes recientes para Doohan. En Australia, se accidentó al inicio del Gran Premio, mientras que en China recibió una doble sanción por un toque con Bortoleto en la sprint. Aunque Red Bull barajó la posibilidad de darle el asiento de Racing Bulls a Colapinto, las negociaciones no avanzaron y el australiano sigue bajo presión.

Si su monoplaza queda reparado, Doohan llegará a la FP3 con apenas tres vueltas acumuladas, tras perder la FP1 y accidentarse en los primeros minutos de la FP2. Su choque provocó una bandera roja que detuvo la sesión por más de 20 minutos, mientras se retiraba el auto y se reponían las protecciones. Posteriormente, la sesión vivió otras tres interrupciones: una por Fernando Alonso y dos más debido a incendios en las escapatorias.