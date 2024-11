¿Paranormal? El insólito momento que vivieron Davo Xeneize y Gastón Edul durante un stream

La interacción no solo impactó a quienes seguían el streaming, sino que dio lugar a un momento curioso: un libro titulado La Tercera —que hace referencia a la ansiada tercera Copa del Mundo que la Selección obtuvo en 2022— se cayó del estante de Edul en el preciso momento de la declaración de Davo, lo que agregó un toque cómico y simbólico al debate.

El inesperado comentario de Davo Xeneize alimenta el eterno debate entre el fanatismo hacia un club y la pasión por la Selección, en una época donde Boca atraviesa un momento complicado en el plano deportivo y sus hinchas no dudan en mostrar su lealtad absoluta.

Lapidario: la durísima critica de Davo Xeneize a Boca tras la derrota ante Lanús

Boca sufrió una dura derrota frente a Lanús por 1-0 y mostró uno de sus rendimientos más bajos de la temporada. La crítica no tardó en llegar desde las redes sociales y, entre los más duros, Davo Xeneize, streamer y referente en la comunidad de hinchas, expresó su descontento y preocupación por el presente futbolístico del equipo.

“Al primer tiempo le pongo un 5 y al segundo le doy un 1”, dijo Davo, quien calificó la actuación de Boca con un claro tono de tristeza y resignación. El streamer fue lapidario en su análisis: “Este Boca es el peor de los últimos 10 años, no tengo dudas”. Además, dejó en claro que su opinión no surgía de la frustración inmediata. “No lo digo en caliente. Ya no pasa por el entrenador. Caerle a Gago es fácil, pero sería estúpido. Como pasaba con Diego Martínez. No tiene los jugadores que necesita para jugar como quiere. Ningún jugador está en un buen nivel”, señaló.

Al referirse a las causas de este difícil momento, Davo fue muy crítico con la gestión del mercado de pases. “Se subestimó el último mercado. Se confió en jugadores que indudablemente no eran muy buenos. Boca no estaba para apuestas. Boca necesita jugadores que se pongan la camiseta y rindan. Ninguna apuesta salió bien”, explicó.

Sobre el rendimiento del equipo, Davo fue contundente: “Boca jugó horrible contra el Granate, el nivel es bochornoso”. Además, de cara a lo que queda del torneo y con solo siete partidos por delante, vaticinó un panorama oscuro: “No veo que el equipo logre clasificar a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual”.

Esta derrota deja a Boca sin margen de error en sus aspiraciones de asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores, y el tiempo apremia para un equipo que, según los hinchas, parece lejos de su mejor versión.