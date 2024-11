Lapidario: la DURÍSIMA critica de Davo Xeneize a Boca tras la derrota ante Lanús

image.png

“Al primer tiempo le pongo un 5 y al segundo le doy un 1”, dijo Davo, quien calificó la actuación de Boca con un claro tono de tristeza y resignación. El streamer fue lapidario en su análisis: “Este Boca es el peor de los últimos 10 años, no tengo dudas”. Además, dejó en claro que su opinión no surgía de la frustración inmediata. “No lo digo en caliente. Ya no pasa por el entrenador. Caerle a Gago es fácil, pero sería estúpido. Como pasaba con Diego Martínez. No tiene los jugadores que necesita para jugar como quiere. Ningún jugador está en un buen nivel”, señaló.