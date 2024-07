¿Peores que los argentinos? Los actos racistas de la Selección de Francia que vuelven a salir a la luz

Si bien el enojo de los franceses está justificado, lo cierto es que, los jugadores del conjunto subcampeón del mundo parecen haber olvidado que, en el pasado, también cometieron actos racistas.

image.png

El acto de racismo que protagonizó Griezmann en 2017

Un claro ejemplo ocurrió el 17 de diciembre de 2017. En ese entonces, Antoine Griezmann asistió a una fiesta de disfraces vestido como un jugador de básquet de tez negra. El futbolista francés compartió, a través de sus redes sociales, una foto en la que se lo veía con toda la piel pintada y una peluca de pelo afro. “Es un homenaje a los Globetrotters”, explicó en ese momento Griezmann.

griezmann_racismo.jpg

Sin embargo, esa frase no alcanzó para disminuir la enorme cantidad de críticas que recibió, en las que lo tildaban de racista. Las quejas no solo llegaron a través de las redes sociales, sino también por parte del Consejo Representativo de las Asociaciones Negras de Francia (CRAN), que que pidieron públicamente que se condene el gesto del futbolista. "Pintarse la cara de negro es una práctica que viene de la esclavitud", afirmaron. En redes sociales, eran varios los que le pedían que eliminara la foto, algo que finalmente ocurrió. Pese a eso, había gente que no entendía por qué era racista. “Solo muestra su pasión”, decían.

Su imagen rápidamente generó comentarios explicándole que, aunque bien intencionado, su disfraz seguía siendo inapropiado. "La piel negra no es un disfraz para que tú te pongas", le escribieron. Antoinette Torres, fundadora de Afroféminas, explicó a El Confidencial que existe un trasfondo histórico desconocido por muchos: "Pintarse la cara de negro tiene un significado racista; en EE.UU. o en Francia, el ‘blackface’ está prohibido". En respuesta a Griezmann, quien aseguró que su disfraz era un homenaje, Torres señaló que si realmente fuera así, no debería pintarse de negro. "Hacerlo te convierte en una mofa. El color de piel no es lo más importante; parece que solo ven que es negro", reflexionó.

Griezmann y Dembélé y un acto racista que generó controversia en 2019

Como si esa experiencia no hubiera sido suficiente para aprender, en el 2019, Antoine Griezmann se vio involucrado en otro hecho de racismo que generó enorme polémica. En ese entonces, se viralizaron imágenes del futbolista junto a su compañero de la Selección de Francia, Ousmane Dembélé, burlándose de trabajadores asiáticos durante una gira del Barcelona por Japón.

En las imágenes, se puede ver a Dembélé reprochándole a Griezmann con tono burlón por la presencia de los trabajadores japoneses, diciendo: "Todas estas caras feas, sólo para que puedas jugar al Pro Evolution Soccer. ¿No te da vergüenza? ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Están tecnológicamente avanzados en tu país o no?".

Embed

Como resultado, Rakuten, patrocinador del Barcelona en ese momento y la mayor tienda online de Japón con más de 50 millones de usuarios registrados, solicitó explicaciones al club por este incidente.

Además, la empresa japonesa de videojuegos Konami canceló su contrato con Antoine Griezmann, quien había sido nombrado "embajador de contenidos".