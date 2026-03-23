En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Sevilla
Matías Almeyda
FÚTBOL

Sevilla despidió a Matías Almeyda: la crisis que desencadenó su salida y quién puede reemplazarlo

El club andaluz decidió echar al entrenador argentino tras una nueva derrota y en plena lucha por evitar el descenso en la liga española.

Sevilla despidió a Matías Almeyda: la crisis que desencadenó su salida y quién puede reemplazarlo

Sevilla FC tomó una decisión fuerte en un momento delicado de la temporada: este lunes despidió a Matías Almeyda como entrenador del primer equipo. La medida fue confirmada por el propio club en sus redes sociales, tras una nueva derrota, esta vez 0-2 como local frente a Valencia CF.

image

El ciclo del DT argentino, que había comenzado en junio de 2025 con un contrato por tres temporadas, llegó a su fin en medio de un contexto deportivo adverso y una crisis económica que atraviesa la institución andaluza.

Por qué Sevilla decidió despedir a Almeyda

El detonante fue la situación en la tabla y la falta de respuestas del equipo. Sevilla se encuentra comprometido en la lucha por evitar el descenso y, según evaluaron los dirigentes, no se observaban mejoras ni desde lo futbolístico ni en lo anímico.

La derrota ante Valencia, rival directo, profundizó las críticas de la prensa y los hinchas. En paralelo, la dirigencia analizaba la continuidad del entrenador y finalmente optó por un cambio para intentar revertir el presente.

El dato que refleja la crisis es contundente: el equipo ganó solo dos de sus últimos 13 partidos en la liga española.

Cómo está Sevilla en la tabla y qué se le viene

A falta de nueve jornadas para el final del campeonato, el margen es mínimo. Sevilla está a tres puntos de RCD Mallorca, equipo que hoy ocupa la última plaza de descenso.

El calendario inmediato tampoco da respiro: el próximo partido será como visitante frente a Real Oviedo, que se encuentra último y también pelea por la permanencia. Un duelo clave que podría haber agravado aún más el panorama si el resultado no acompañaba.

La pausa por la fecha FIFA ofrecía dos semanas de trabajo, pero la dirigencia entendió que el cambio debía ser inmediato para intentar un golpe de efecto.

Quiénes suenan como reemplazantes

Con la salida confirmada, la dirigencia ya comenzó a evaluar alternativas. Según informó Radio Marca, el principal candidato es Luis García Plaza, aunque no se descarta que aparezcan otros nombres en las próximas horas.

La intención es encontrar un perfil que pueda renovar energías en un vestuario que, si bien acompañó a Almeyda durante gran parte de su ciclo, venía mostrando señales de desgaste en las últimas semanas.

Cómo fue el paso de Almeyda por Sevilla

El ciclo del argentino estuvo marcado por un contexto complejo desde el inicio. La crisis económica del club condicionó el armado del plantel y el rendimiento no logró consolidarse.

Más allá de los resultados, Almeyda también fue protagonista por sus declaraciones. En distintos momentos dejó frases críticas sobre el negocio del fútbol y reflexiones que trascendieron lo deportivo, además de episodios de tensión durante los partidos.

Ahora, su salida marca el cierre de una etapa breve en el fútbol español, en la que no pudo revertir un escenario adverso y deja a Sevilla en una situación límite, obligado a reaccionar en el tramo final de la temporada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Sevilla Matías Almeyda

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar