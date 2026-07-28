Facundo Arana mostró una foto inédita y revolucionó las redes con un detalle: "Todavía guardo..."

Al instante, sus seguidores comenzaron a resaltar la sonrisa en esa foto que es la misma que mantiene en la actualidad: "¡Irradiando siempre la misma luz!", "Hermoso Facu, sonrisa intacta", "¡Qué lindo! ¡Y esa sonrisa que deslumbra!", "La esencia sigue intacta", "Siempre con esa sonrisa Facu", fueron algunos de los tantos comentarios que acompañaron la publicación del actor con la inédita foto de su adolescencia.

Quién sería el nuevo amor de Facundo Arana tras separarse de María Susini

Fernanda Iglesias contó que Facundo Arana habría vuelto a apostar al amor tras separase de María Susini. La información la dio a conocer en el programa Puro Show (El Trece) y aseguró que el actor estaría iniciando una relación con Paula Barbini.

La periodista explicó que la información le había llegado hace tiempo, aunque recién ahora pudo corroborarla: "Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla", contó.

Y agregó: "Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas".

Iglesias fue tajante al descartar una reconciliación del artista con María Susini: "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos", aclaró.

Al revelar la identidad de la supuesta nueva pareja del actor, la panelista dio algunos detalles de quién es ella: "Es madre de dos hijos adolescentes, es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini. Es una morocha espléndida, preciosa".

Además, Fernanda Iglesias recordó que Facundo Arana ya había acompañado públicamente a Paula en uno de sus proyectos y los guiños en redes.

"Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa. Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da 'me gusta' a sus publicaciones", concluyó la panelista.