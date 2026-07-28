A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
HISTORIAS

Facundo Arana mostró una foto inédita y revolucionó las redes con un detalle: "Todavía guardo..."

El actor Facundo Arana sorprendió desde las redes sociales con una foto inédita cuando tenía 15 años y que enterneció a sus seguidores.

28 jul 2026, 11:45
Banner seguínos en google Primicias Ya
Facundo Arana mostró una foto inédita y revolucionó las redes con un detalle: Todavía guardo...

Facundo Arana mostró una foto inédita y revolucionó las redes con un detalle: "Todavía guardo..."

Facundo Arana mostró una foto inédita y revolucionó las redes con un detalle: Todavía guardo...

Facundo Arana mostró una foto inédita y revolucionó las redes con un detalle: "Todavía guardo..."

Facundo Arana compartió una imagen inédita de su adolescencia que revolucionó las redes sociales y cosechó miles de likes en pocas horas. Se trata de una foto del actor cuando tenía 15 años y se lo veía sentado y relajado a pura sonrisa mientras leía una revista.

Arana optó por compartir esa postal inédita con sus seguidores de Instagram y les planteó adivinar qué revista era la que estaba leyendo en ese entonces, dando una pista de que los más 40 podrían acertar la respuesta.

"Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa. Dejarlo todo en la cancha es perfecto", comenzó su mensaje el artista.

Y agregó con humor: "Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de El. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara. ¡Buenas noches! Sólo para +40… qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas".

Al instante, sus seguidores comenzaron a resaltar la sonrisa en esa foto que es la misma que mantiene en la actualidad: "¡Irradiando siempre la misma luz!", "Hermoso Facu, sonrisa intacta", "¡Qué lindo! ¡Y esa sonrisa que deslumbra!", "La esencia sigue intacta", "Siempre con esa sonrisa Facu", fueron algunos de los tantos comentarios que acompañaron la publicación del actor con la inédita foto de su adolescencia.

Quién sería el nuevo amor de Facundo Arana tras separarse de María Susini

Fernanda Iglesias contó que Facundo Arana habría vuelto a apostar al amor tras separase de María Susini. La información la dio a conocer en el programa Puro Show (El Trece) y aseguró que el actor estaría iniciando una relación con Paula Barbini.

La periodista explicó que la información le había llegado hace tiempo, aunque recién ahora pudo corroborarla: "Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla", contó.

Y agregó: "Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas".

Iglesias fue tajante al descartar una reconciliación del artista con María Susini: "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos", aclaró.

Al revelar la identidad de la supuesta nueva pareja del actor, la panelista dio algunos detalles de quién es ella: "Es madre de dos hijos adolescentes, es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini. Es una morocha espléndida, preciosa".

Además, Fernanda Iglesias recordó que Facundo Arana ya había acompañado públicamente a Paula en uno de sus proyectos y los guiños en redes.

"Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa. Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da 'me gusta' a sus publicaciones", concluyó la panelista.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Facundo Arana

Lo más visto